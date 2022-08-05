بوتين وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بيان مشترك ضرورة الحفاظ على الوحدة السياسية والتكامل الإقليمي لسوريا.
17:03 GMT 05.08.2022
أكد بوتين وأردوغان الحاجة للتنفيذ الكامل لاتفاقيات إسطنبول بشأن "صفقة الغذاء".
17:02 GMT 05.08.2022
أكد بوتين وأردوغان الأهمية الرئيسية لعلاقات الصدق والصراحة والثقة لتحقيق الاستقرار الدولي، "وحول القضايا الإقليمية، شدد القادة على الأهمية الأساسية للعلاقات الصادقة والصريحة والوثيقة بين روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".
17:01 GMT 05.08.2022
أكد بوتين وأردوغان الدور المهم للعلاقات البناءة بشأن "صفقة الغذاء"، وجاء في البيان "في هذا السياق، أقر القادة بأهمية دور العلاقات البناءة بين البلدين في إبرام مبادرة بشأن التصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية".
17:00 GMT 05.08.2022
اتفقت روسيا وتركيا على اتخاذ خطوات للتعاون في مجال النقل والتجارة والزراعة والسياحة، ""أجرى قادة البلدين مشاورات واسعة حول الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية التركية واتفقا على ما يلي: زيادة حجم التجارة الثنائية على أساس متوازن وتحقيق الأهداف الموضوعة وتلبية تطلعات الجانب الآخر في المجالات. الاقتصاد والطاقة؛ اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التعاون بشأن القضايا التي ظلت على جدول أعمال كلا البلدين لفترة طويلة، في قطاعات مثل النقل والتجارة والزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والبناء".
16:59 GMT 05.08.2022
يعمل بوتين وأردوغان على دعم العملية السياسية في ليبيا على أساس الدور الأساسي لليبيين أنفسهم
16:58 GMT 05.08.2022
اتفقت روسيا وتركيا على زيادة حجم التجارة في الاقتصاد والطاقة
16:58 GMT 05.08.2022
أكد بوتين وأردوغان الرغبة في زيادة تطوير العلاقات الثنائية، "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، أكد القادة مجددًا إرادتهم المشتركة لتطوير العلاقات الروسية التركية على أساس الاحترام والاعتراف بالمصالح المتبادلة ووفقا لالتزاماتهم الدولية".
16:57 GMT 05.08.2022
وجاء في البيان المشترك، الذي نشر على موقع الكرملين "من بين المواضيع التي أثيرت، الأحداث الأخيرة في سوريا، وأكدت الأطراف أنها تولي أهمية كبيرة لدفع العملية السياسية، كما تم تحديد أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، والعزم على العمل بشكل مشترك وبتنسيق وثيق مع بعضها البعض في مكافحة كل التنظيمات الإرهابية".
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون رفيع المستوى في تركيا.