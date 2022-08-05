https://arabic.sputniknews.com/20220805/بيسكوف-فرنسا-دولة-غير-صديقة-ولكن-إذا-لزم-الأمر-فسيتم-الاتصال-بين-بوتين-وماكرون-1066034633.html
بيسكوف: فرنسا دولة غير صديقة ولكن إذا لزم الأمر سيتم الاتصال بين بوتين وماكرون
بيسكوف: فرنسا دولة غير صديقة ولكن إذا لزم الأمر سيتم الاتصال بين بوتين وماكرون
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على عدم إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون لوقت طويل، قائلًا إن فرنسا دولة غير صديقة،... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:44+0000
2022-08-05T11:44+0000
2022-08-05T11:46+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "أولاً، فرنسا دولة غير صديقة بسبب الإجراءات التي تتخذها تجاه بلدنا. وهما [بوتين وماكرون] لا يتصلان ببعضهما البعض لأنهما ما زالا يعتقدان أن الوقت المناسب لم يأت بعد، وهذا ليس ضروريًا في الوقت الحالي".جرت آخر محادثة بين رئيسي روسيا وفرنسا في 28 مايو/أيار، عندما تم إجراء محادثة هاتفية ثلاثية بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز. كانت آخر محادثة هاتفية ثنائية الاتجاه بين بوتين وماكرون في أوائل مايو.
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روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف: فرنسا دولة غير صديقة ولكن إذا لزم الأمر سيتم الاتصال بين بوتين وماكرون
11:44 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على عدم إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون لوقت طويل، قائلًا إن فرنسا دولة غير صديقة، ولكن إذا لزم الأمر، فسيتم التنسيق لإجراء مكالمة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "أولاً، فرنسا دولة غير صديقة بسبب الإجراءات التي تتخذها تجاه بلدنا. وهما [بوتين وماكرون] لا يتصلان ببعضهما البعض لأنهما ما زالا يعتقدان أن الوقت المناسب لم يأت بعد، وهذا ليس ضروريًا في الوقت الحالي".
جرت آخر محادثة بين رئيسي روسيا وفرنسا في 28 مايو/أيار، عندما تم إجراء محادثة هاتفية ثلاثية بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز. كانت آخر محادثة هاتفية ثنائية الاتجاه بين بوتين وماكرون في أوائل مايو.