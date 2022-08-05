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https://arabic.sputniknews.com/20220805/بيسكوف-قد-تتم-مناقشة-مسألة-انضمام-تركيا-إلى-بريكس-خلال-لقاء-بوتين-مع-أردوغان-1066025972.html
بيسكوف: قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء بوتين مع أردوغان
بيسكوف: قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء بوتين مع أردوغان
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:31+0000
2022-08-05T09:35+0000
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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موسكو- سبوتنيك. وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط خاصة في هذا الصدد.وسيلتقي الرئيسان، الروسي والتركي، في مدينة سوتشي الروسية لمناقشة قضايا التعاون الثنائي، ومقارنة الملاحظات حول فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون العالمية، وعلى وجه الخصوص، حول الوضع في سوريا وأوكرانيا.
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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

بيسكوف: قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء بوتين مع أردوغان

09:31 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 05.08.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
موسكو- سبوتنيك. وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط خاصة في هذا الصدد.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان رئيسا روسيا وتركيا سيناقشان اتفاقية مونترو بشأن نظام البحر الأسود والمضايق، وكذلك مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس": "إن الاتفاقية عنصر مهم للغاية في الإطار القانوني المعقد لجميع دول البحر الأسود، بما في ذلك علاقات روسيا مع تركيا. أما بالنسبة لدول "بريكس"، فلا يمكن استبعاد مناقشة هذه المسألة، لكن لا توجد خطط خاصة بهذا الصدد اليوم".

وسيلتقي الرئيسان، الروسي والتركي، في مدينة سوتشي الروسية لمناقشة قضايا التعاون الثنائي، ومقارنة الملاحظات حول فعالية آلية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حول الشؤون العالمية، وعلى وجه الخصوص، حول الوضع في سوريا وأوكرانيا.
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