https://arabic.sputniknews.com/20220805/تحذيرات-من-الحرب-الدينية-ما-تداعيات-السماح-للمستوطنين-الإسرائيليين-اقتحام-المسجد-الأقصى؟-1066045171.html

تحذيرات من الحرب الدينية... ما تداعيات السماح للمستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى؟

تحذيرات من الحرب الدينية... ما تداعيات السماح للمستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى؟

وسط تحذيرات من اشتعال حرب دينية، سمحت إسرائيل لآلاف المستوطنين المتطرفين، باقتحام المسجد الأقصى، يومي السبت والأحد، للاحتفال بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وذلك... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T16:27+0000

2022-08-05T16:27+0000

2022-08-05T16:27+0000

علوم

دم

شيخوخة

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وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من دعوات الاقتحام، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات والارتدادات الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على حرمة وقدسية الحرم القدسي الشريف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال مراقبون إن اقتحامات غلاة المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تأتي دائمًا تحت ذرائع واهية، وتتم تحت حماية الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الهدف منها هذه المرة سياسي مع قرب الانتخابات البرلمانية.حرب دينيةحذّر جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية من الدعوات التي أطلقتها بعض الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي السبت والأحد المقبلين، تحت ذريعة ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المجموعات المتطرفة في إسرائيل مستعدة لفعل أي شيء في سياق استخدام الدين من أجل أهدافها السياسية، فهي تفعل ما تشاء رغم معرفتهم بزيف ادعاءاتهم الباطلة في المسجد الأقصى، والتي لا أساس لها من الصحة.وأكد أن هذا الوتر الحساس الذي يجعل من هذه الطروحات اليمينية عملة رابحة في إسرائيل، لا سيما مع قرب العملية الانتخابية، واختيار أعضاء الكنيست الجدد وصراع تشكيل الحكومة.مخطط إسرائيليبدوره اعتبر المستشار زيد الأيوبي، أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد القادمين تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وضرب كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحتضن إسرائيل وتدعم هذه الدعوات بل وتنخرط فيها من خلال تأمين الاقتحامات أمنيا وعسكريا وحماية المقتحمين للمسجد من خلال قوى الأمن والشرطة الإسرائيلية.وأشار الأيوبي إلى أن سلطات إسرائيل تستغل الانشغال الدولي بقضايا أخرى لتكريس أمر واقع إسرائيلي عبر دعم الاستيطان، وإقامة المشاريع الاستيطانية واستقدام الآلاف من المستوطنين اليهود إلى مدينة القدس المحتلة، وهو ما ينحدر إلى جريمة الحرب المعاقب عليها دوليا وتستوجب التدخل الدولي لوقفها ولجم العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.وكان قاضي قضاة فلسطين، قد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم ومنع الانفجار الذي يسعى المتطرفون من المستوطنين لإشعاله، مؤكدا أن عصابات المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة في المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية التي سوف تأكل الأخضر واليابس وعندها لا ينفع الندم.وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يقوم أكثر من 3 آلاف مستوطن بعملية الاقتحام، إذ ستسمح لهم إسرائيل باقتحام الأقصى على شكل دفعات ومجموعات كبيرة للاحتفاء بمناسبة ما يسمى "خراب الهيكلين الأول والثاني"، وفقا لـ"الغد" الأردنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-15-ناشطا-على-الأقل-في-الجهاد-بينهم-القيادي-تيسير-الجعبري-1066043603.html

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