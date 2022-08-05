https://arabic.sputniknews.com/20220805/تسجيل-أول-حالتي-وفاة-بالتهاب-كبدي-مجهول-الطبيعة-في-إسبانيا--1066014687.html
تسجيل أول حالتي وفاة بالتهاب كبدي مجهول الطبيعة في إسبانيا
تسجيل أول حالتي وفاة بالتهاب كبدي مجهول الطبيعة في إسبانيا
أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، أن طفلين توفيا في إسبانيا بسبب التهاب الكبد ذي الطبيعة المجهولة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T00:13+0000
2022-08-05T00:13+0000
2022-08-05T00:13+0000
حكومة إسبانيا
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موسكو - سبوتنيك. أبلغت إسبانيا عن أول حالات التهاب الكبد هذا في منتصف أبريل.وفقا لوزارة الصحة، توفي صبي يبلغ من العمر 6 سنوات من مورسيا ورضيع يبلغ من العمر 15 شهرا من الأندلس بعد زرع الكبد، بحسب وكالة ABC الإخبارية.ويقترب العدد الإجمالي لحالات التهاب الكبد ذات الطبيعة المجهولة في إسبانيا من 50 حالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حكومة إسبانيا
تسجيل أول حالتي وفاة بالتهاب كبدي مجهول الطبيعة في إسبانيا
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أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، أن طفلين توفيا في إسبانيا بسبب التهاب الكبد ذي الطبيعة المجهولة.
موسكو - سبوتنيك
. أبلغت إسبانيا عن أول حالات التهاب الكبد هذا في منتصف أبريل.
وفقا لوزارة الصحة، توفي صبي يبلغ من العمر 6 سنوات من مورسيا ورضيع يبلغ من العمر 15 شهرا من الأندلس بعد زرع الكبد، بحسب وكالة ABC الإخبارية.
ويقترب العدد الإجمالي لحالات التهاب الكبد ذات الطبيعة المجهولة في إسبانيا من 50 حالة.