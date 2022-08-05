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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220805/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066016728.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T05:25+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:25 GMT 05.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:13 GMT 05.08.2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
الدفاع اليابانية تعلن عن نقل شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
06:11 GMT
05:39 GMT 05.08.2022
وزارة الدفاع التركية تؤكد خروج ثلاث سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا
أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح الجمعة، مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا: نافيستار وروجين وبولارنت.
05:25 GMT 05.08.2022
الهند تضاعف وارداتها من روسيا ثلاث مرات وتحبط خطة الولايات المتحدة لعزل موسكو
على خلفية العقوبات المناهضة لروسيا، تُظهر الهند اهتمامًا متزايدًا بالسلع القادمة من روسيا، مما يُظهر عدم جدوى جهود واشنطن لعزل موسكو. شاركت نينا مسيخ، كاتبة عمود في صحيفة "واشنطن بوست"، ملاحظاتها حول الصعوبات الخطيرة التي واجهتها الولايات المتحدة عند إعلانها عقوبات ضد روسيا.
تتجه الهند إلى الأسمدة الروسية، مما يدل على أنه من الصعب عليها عزل موسكو. لقد ارتفعت الواردات من روسيا بشكل حاد وهي تضاف إلى الشحنات القياسية من النفط الروسي إلى الهند.
05:24 GMT 05.08.2022
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
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