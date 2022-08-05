تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:13 GMT 05.08.2022
05:39 GMT 05.08.2022
أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح الجمعة، مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا: نافيستار وروجين وبولارنت.
05:25 GMT 05.08.2022
على خلفية العقوبات المناهضة لروسيا، تُظهر الهند اهتمامًا متزايدًا بالسلع القادمة من روسيا، مما يُظهر عدم جدوى جهود واشنطن لعزل موسكو. شاركت نينا مسيخ، كاتبة عمود في صحيفة "واشنطن بوست"، ملاحظاتها حول الصعوبات الخطيرة التي واجهتها الولايات المتحدة عند إعلانها عقوبات ضد روسيا.
تتجه الهند إلى الأسمدة الروسية، مما يدل على أنه من الصعب عليها عزل موسكو. لقد ارتفعت الواردات من روسيا بشكل حاد وهي تضاف إلى الشحنات القياسية من النفط الروسي إلى الهند.
05:24 GMT 05.08.2022
قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).