https://arabic.sputniknews.com/20220805/تقرير-الديمقراطيون-ليسوا-بذلك-الغباء-لترشيح-رجل-يجد-صعوبة-في-ربط-جملتين-للانتخابات-الرئاسية-1066025154.html
تقرير: الديمقراطيون "ليسوا بذلك الغباء" لترشيح رجل يجد صعوبة في ربط جملتين للانتخابات الرئاسية
تقرير: الديمقراطيون "ليسوا بذلك الغباء" لترشيح رجل يجد صعوبة في ربط جملتين للانتخابات الرئاسية
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الديمقراطيين "ليسوا بذلك الغباء" لترشيح رجل يبلغ من العمر 82 عاما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:22+0000
2022-08-05T09:22+0000
2022-08-05T09:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وبحسب تصريحات الصحفي والخبير السياسي، كارل روف، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الحزب الديمقراطي ليس "بهذا الغباء" ليرشح رجلا يجد صعوبة في ربط جملتين" في إشارة للرئيس الحالي جو بايدن.وأضاف أن الحزب الديمقراطي يتابع الأرقام والإحصائيات التي تتعلق في الشعبية وسيجدون طريقة للوقوف ومواجهة الحقيقة.وأصبح بايدن الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ. في الوقت الذي يتعرض فيه بانتظام لانتقادات للتدهور العقلي الذي يعاني منه، مستشهدين بالزلات المتكررة والحالات التي يفقد فيها الرئيس الأمريكي سلسلة أفكاره. في وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن، وسط انخفاض التصنيفات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، يخطط لإعادة انتخابه في عام 2024.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
تقرير: الديمقراطيون "ليسوا بذلك الغباء" لترشيح رجل يجد صعوبة في ربط جملتين للانتخابات الرئاسية
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الديمقراطيين "ليسوا بذلك الغباء" لترشيح رجل يبلغ من العمر 82 عاما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وبحسب تصريحات الصحفي والخبير السياسي، كارل روف، لقناة "فوكس نيوز"
الأمريكية، فإن الحزب الديمقراطي ليس "بهذا الغباء" ليرشح رجلا يجد صعوبة في ربط جملتين" في إشارة للرئيس الحالي جو بايدن.
وأشار إلى أنه حتى إذا قرر الرئيس الحالي مرة أخرى المشاركة في الانتخابات، والتحدث علانية ضد حزبه، فإن غالبية الأصوات ستكون إلى جانب جيل الشباب، بالإضافة إلى أنه من غير المرجح أن "يتحسن" بايدن خلال العام ونصف المتبقي في منصبه.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي يتابع الأرقام
والإحصائيات التي تتعلق في الشعبية وسيجدون طريقة للوقوف ومواجهة الحقيقة.
وأصبح بايدن الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في التاريخ. في الوقت الذي يتعرض فيه بانتظام لانتقادات للتدهور العقلي الذي يعاني منه، مستشهدين بالزلات المتكررة والحالات التي يفقد فيها الرئيس الأمريكي سلسلة أفكاره.
في وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن، وسط انخفاض التصنيفات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، يخطط لإعادة انتخابه في عام 2024.