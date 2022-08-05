https://arabic.sputniknews.com/20220805/حزب-الله-أرادوا-استخراج-غازنا-ولكن-اصطدموا-بموقفنا-ومسيراتنا-1066035989.html

"حزب الله": أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيراتنا

"حزب الله": أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيراتنا

قال النائب محمد رعد عن "حزب الله" اللبناني، رئيس كتلة "الوفاء" للمقاومة، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل أرادت استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا وطائراتنا... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T12:18+0000

2022-08-05T12:18+0000

2022-08-05T12:18+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg

ونقلت قناة المنار، ظهر اليوم الجمعة، عن النائب محمد رعد، أنه "في لبنان نواجه الحصار والضغط الذي يفرضه الأمريكي علينا وامتلكنا كل عناصر القوة واستطعنا أن نمنع الإسرائيلي من أن يُستخدم من قبل الأمريكي لشن الإعتداءات علينا لأنّ هذه الاعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرا عليه وهو عاجز عنها".وأكدت القناة أن تصريحات النائب عن "حزب الله" اللبناني جاءت خلال كلمتين له في مجالس "عاشورائية" في أنصار والقصيبة، والذي شدد خلالها على أنه "عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيّراتنا وإذا أمكنهم استخراج الغاز فليفعلوا ذلك".واستطرد محمد رعد:وعلى جانب آخر، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، يوم الأربعاء، أن "الحصار الاقتصادي هو حرب، والصبر عليها هو جهاد"، مضيفا أن "هذه المواجهة تسمى مواجهة جهادية".وقال نصر الله: "إن حزب الله سيعطي ملف ترسيم الحدود قليلا من الوقت، ليرى إلى أين ستذهب الأمور"، مؤكدا أن الحزب سيستمر بمنهجية البحث عن حلول ليعبر لبنان هذه المرحلة ولن يسمح بالحرب الأهلية، حسب قناة "المنار".وأضاف أن "الوقت ضيق، وفي ضوء الجواب سنتصرف"، مؤكدا أن "الضغوط والحصار الأمريكي المتعدد الأوجه هدفه إخضاع شعب المقاومة ودفعه للتخلي عن كل شيء لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220731/خبير-عسكري-تقنيات-حزب-الله-كافية-لرصد-وإصابة-السفن-بالصواريخ-والمسيرات-1065822505.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي