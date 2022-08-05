عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/حقل-كاشاجان-البحري-في-كازاخستان-يتوقف-عن-الإنتاج-بسبب-تسرب-الغاز-1066036242.html
حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز
حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز
أكدت شركة النفط الوطنية الكازاخية توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري في كازاخستان، بسبب تسرب للغاز. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:19+0000
2022-08-05T12:19+0000
كازاخستان
تسرب نفطي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103395/90/1033959025_0:34:1799:1046_1920x0_80_0_0_2f968ed84bde2492d9099e68d2ecb529.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، فقد أدى تسرب غاز إلى توقف الإنتاج في حقل كاشاجان النفطي في كازاخستان، الذي كان في يوم من الأيام ثاني أكبر حقل نفط في العالم.وأوضح البيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى نظام الإشعال".وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".ويتم خلط الغاز الموجود داخل رواسب الزيت مع كبريتيد شديد السمية والتآكل يمكن أن يؤدي لتآكل الأنابيب المعدنية، مما يتسبب في حدوث تسرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/انفجار-داخل-حقل-نفط-في-كازاخستان-1064715937.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103395/90/1033959025_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7d6d5154aef0f9d117e95503ee652d3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان, تسرب نفطي

حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز

12:19 GMT 05.08.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت شركة النفط الوطنية الكازاخية توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري في كازاخستان، بسبب تسرب للغاز.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، فقد أدى تسرب غاز إلى توقف الإنتاج في حقل كاشاجان النفطي في كازاخستان، الذي كان في يوم من الأيام ثاني أكبر حقل نفط في العالم.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
انفجار داخل أكبر حقل نفط في كازاخستان
6 يوليو, 08:26 GMT
وأوضح البيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى نظام الإشعال".
وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".

من المقدر أن حقل كاشاجان، الواقع في بحر قزوين على بعد 50 ميلاً من شاطئ غرب كازاخستان، يحتوي على 9 إلى 13 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.

ويتم خلط الغاز الموجود داخل رواسب الزيت مع كبريتيد شديد السمية والتآكل يمكن أن يؤدي لتآكل الأنابيب المعدنية، مما يتسبب في حدوث تسرب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала