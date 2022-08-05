https://arabic.sputniknews.com/20220805/حقل-كاشاجان-البحري-في-كازاخستان-يتوقف-عن-الإنتاج-بسبب-تسرب-الغاز-1066036242.html
حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز
حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز
أكدت شركة النفط الوطنية الكازاخية توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري في كازاخستان، بسبب تسرب للغاز. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:19+0000
2022-08-05T12:19+0000
2022-08-05T12:19+0000
كازاخستان
تسرب نفطي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، فقد أدى تسرب غاز إلى توقف الإنتاج في حقل كاشاجان النفطي في كازاخستان، الذي كان في يوم من الأيام ثاني أكبر حقل نفط في العالم.وأوضح البيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى نظام الإشعال".وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".ويتم خلط الغاز الموجود داخل رواسب الزيت مع كبريتيد شديد السمية والتآكل يمكن أن يؤدي لتآكل الأنابيب المعدنية، مما يتسبب في حدوث تسرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/انفجار-داخل-حقل-نفط-في-كازاخستان-1064715937.html
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كازاخستان, تسرب نفطي
حقل كاشاجان البحري في كازاخستان يتوقف عن الإنتاج بسبب تسرب الغاز
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أكدت شركة النفط الوطنية الكازاخية توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري في كازاخستان، بسبب تسرب للغاز.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، فقد أدى تسرب غاز
إلى توقف الإنتاج في حقل كاشاجان النفطي في كازاخستان، الذي كان في يوم من الأيام ثاني أكبر حقل نفط في العالم.
وأوضح البيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى
نظام الإشعال".
وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".
من المقدر أن حقل كاشاجان، الواقع في بحر قزوين على بعد 50 ميلاً من شاطئ غرب كازاخستان، يحتوي على 9 إلى 13 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.
ويتم خلط الغاز الموجود داخل رواسب الزيت مع كبريتيد شديد السمية والتآكل يمكن أن يؤدي لتآكل الأنابيب المعدنية، مما يتسبب في حدوث تسرب.