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دبلوماسي إيراني: ساعات حاسمة في فيينا بشأن الاتفاق النووي
دبلوماسي إيراني: ساعات حاسمة في فيينا بشأن الاتفاق النووي
أكد دبلوماسي إيراني في فيينا، اليوم الجمعة، أن الساعات الجارية الأن حاسمة في مفاوضات فيينا، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:28+0000
2022-08-05T12:28+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الدبلوماسي الإيراني الذي لم تذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".ولفت إلى أن "تطمينات الأطراف الاقتصادية بالعمل المستقر والطويل الأمد والخالي من القلق مع إيران هو مبدأ مصان في الاتفاقية".وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، أمس الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/وفد-إيراني-برئاسة-باقري-كني-يتوجه-إلى-فيينا-لاستئناف-المفاوضات-حول-الاتفاق-النووي-1065947136.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

دبلوماسي إيراني: ساعات حاسمة في فيينا بشأن الاتفاق النووي

12:28 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أكد دبلوماسي إيراني في فيينا، اليوم الجمعة، أن الساعات الجارية الأن حاسمة في مفاوضات فيينا، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الدبلوماسي الإيراني الذي لم تذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".

وتابع: "الآن الساعات حاسمة ويجب أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يظهر عدم جدية الطرف الآخر".

ولفت إلى أن "تطمينات الأطراف الاقتصادية بالعمل المستقر والطويل الأمد والخالي من القلق مع إيران هو مبدأ مصان في الاتفاقية".
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
وفد إيراني برئاسة باقري كني يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي
3 أغسطس, 12:53 GMT
وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، أمس الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا.

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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