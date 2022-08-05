https://arabic.sputniknews.com/20220805/رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تلتقي-مقتدى-الصدر-1066021668.html
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر
وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:29+0000
2022-08-05T08:29+0000
2022-08-05T08:29+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".وكان محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي قد استقبل بلاسخارت في مطار النجف الدولي.في وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.وقال الصدر في بيان عبر "تويتر": "هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي، وهذا بالفعل أمر في غاية الأهمية. وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية المتعارفة عند أهل الحل والعقد إن جاز التعبير".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر
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وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.
ونقلت وكالة الأنباء
العراقية (واع) أن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".
وكان محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي قد استقبل بلاسخارت في مطار النجف الدولي.
في وقت سابق
، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.
وقال الصدر
في بيان عبر "تويتر": "هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي، وهذا بالفعل أمر في غاية الأهمية. وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية المتعارفة عند أهل الحل والعقد إن جاز التعبير".