عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تلتقي-مقتدى-الصدر-1066021668.html
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر
وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:29+0000
2022-08-05T08:29+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_0:6:2915:1646_1920x0_80_0_0_4dcb1e906dc953023313bd095212dfb1.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".وكان محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي قد استقبل بلاسخارت في مطار النجف الدولي.في وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.وقال الصدر في بيان عبر "تويتر": "هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي، وهذا بالفعل أمر في غاية الأهمية. وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية المتعارفة عند أهل الحل والعقد إن جاز التعبير".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d758eb1102603392fc8496c97f0da3f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تلتقي مقتدى الصدر

08:29 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبرTelegram
وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "بلاسخارت وصلت الى مكتب السيد الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف".
وكان محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي قد استقبل بلاسخارت في مطار النجف الدولي.
في وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.
وقال الصدر في بيان عبر "تويتر": "هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي، وهذا بالفعل أمر في غاية الأهمية. وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية المتعارفة عند أهل الحل والعقد إن جاز التعبير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала