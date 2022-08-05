https://arabic.sputniknews.com/20220805/رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-تعليقا-على-القصف-الإسرائيلي-الأمور-مفتوحة-على-كل-الاتجاهات-1066048048.html
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" تعليقا على القصف الإسرائيلي: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" تعليقا على القصف الإسرائيلي: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن "جريمة" قصف غزة واغتيال عدد من الفلسطينيين بينهم القائد في "سرايا... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T17:50+0000
2022-08-05T17:50+0000
2022-08-05T17:59+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال هنية في بيان صادر عن مكتبه، إن "الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا"، وفق قناة "فلسطين اليوم".وبحسب البيان، تلقى هنية "العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر".وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" تعليقا على القصف الإسرائيلي: الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات
17:50 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 17:59 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن "جريمة" قصف غزة واغتيال عدد من الفلسطينيين بينهم القائد في "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري، مشددا على أن الأمور باتت مفتوحة على كل الاتجاهات.
وقال هنية في بيان صادر عن مكتبه، إن "الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا"، وفق قناة
"فلسطين اليوم".
وأضاف "إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات".
وبحسب البيان، تلقى هنية "العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".