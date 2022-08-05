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رصد نقل منظومتي "إس-300" و"كوب" إلى الولايات المتحدة
رصد نقل منظومتي "إس-300" و"كوب" إلى الولايات المتحدة
تم رصد نموذج بالحجم الطبيعي للنظام الصاروخي الروسي "إس-300" أثناء نقله على السكك الحديدية في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:02+0000
2022-08-05T07:02+0000
رصد عسكري
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كان هناك أيضًا وحدة استطلاع وتوجيه ذاتية الدفع "1إس91" من نظام الدفاع الجوي السوفيتي "2كي12" (كوب) للدفاع الجوي للقوات البرية جنبا إلى جنب مع "إس-300"، على نفس المنصة.من المحتمل أن يتم تسليم هذه التقنية إلى إحدى ساحات تدريب القوات المسلحة الأمريكية، حيث ستحاكي مواجهة العدو خلال التدريبات المقبلة.وظهرت نسخة مماثلة من "إس-300" في نهاية العام الماضي على أحد الطرق السريعة في ألاباما. حينها تم رسم النموذج بتمويه البكسل، وهو معيار لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولكن هنا طبيعي - أخضر.على الأرجح، تم شراؤها في إحدى دول أوروبا الشرقية، والتي كانت في السابق جزءًا من حلف وارسو.حاليًا، يوجد نظام الدفاع الجوي "كوب" أو تعديل التصدير "2كي12إي" (كفادرات) في خدمة ما يقرب من عشرين دولة، مثل أنغولا وفيتنام وكوبا وصربيا وسوريا وغيرها.
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رصد عسكري

رصد نقل منظومتي "إس-300" و"كوب" إلى الولايات المتحدة

07:02 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
/
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تم رصد نموذج بالحجم الطبيعي للنظام الصاروخي الروسي "إس-300" أثناء نقله على السكك الحديدية في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
كان هناك أيضًا وحدة استطلاع وتوجيه ذاتية الدفع "1إس91" من نظام الدفاع الجوي السوفيتي "2كي12" (كوب) للدفاع الجوي للقوات البرية جنبا إلى جنب مع "إس-300"، على نفس المنصة.
من المحتمل أن يتم تسليم هذه التقنية إلى إحدى ساحات تدريب القوات المسلحة الأمريكية، حيث ستحاكي مواجهة العدو خلال التدريبات المقبلة.
وظهرت نسخة مماثلة من "إس-300" في نهاية العام الماضي على أحد الطرق السريعة في ألاباما. حينها تم رسم النموذج بتمويه البكسل، وهو معيار لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولكن هنا طبيعي - أخضر.

أما بالنسبة لـ "1إس91"، على ما يبدو، خلال المناورات، سيتعين عليها محاكاة القوات غير الصديقة للولايات المتحدة ليس فقط من خلال مظهرها، ولكن أيضًا من خلال تشغيل محطات الرادار للكشف عن الأهداف وتوجيه صواريخ أرض - جو.

على الأرجح، تم شراؤها في إحدى دول أوروبا الشرقية، والتي كانت في السابق جزءًا من حلف وارسو.
حاليًا، يوجد نظام الدفاع الجوي "كوب" أو تعديل التصدير "2كي12إي" (كفادرات) في خدمة ما يقرب من عشرين دولة، مثل أنغولا وفيتنام وكوبا وصربيا وسوريا وغيرها.
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