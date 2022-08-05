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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-تسمح-للصحفيين-والخبراء-الأجانب-الوصول-إلى-مركز-الاحتجاز-المؤقت-بيلينوفكا-1066053687.html
روسيا تسمح للصحفيين والخبراء الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت بيلينوفكا
روسيا تسمح للصحفيين والخبراء الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت بيلينوفكا
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستسمح للصحفيين الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت في يلينوفكا الذي قصف من قبل... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T23:43+0000
2022-08-05T23:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي اليوم السبت: "سننقل خبراء وصحفيين دوليين إلى هناك".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، ما أسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكراني، وفق حصيلة أولية.والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأوكراني كان مصراً على احتجاز أسرى كتائب "آزوف" في مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تعرض للقصف بنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس.وقال فومين، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب: "أود أن ألفت انتباهكم إلى تحليل التسلسل الزمني للأحداث. في 20 مايو/أيار 2022، نُقل العسكريون المستسلمون من كتائب "آزوف" القومية المتطرفة (المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى مركز الاحتجاز المؤقت في بلدة يلينوفكا. الجانب الأوكراني أصر على مكان الاحتجاز هذا بالذات".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-أصرت-على-احتجاز-أسرى-آزوف-في-مركز-الاحتجاز-المؤقت-في-يلينوفكا---1065959077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

روسيا تسمح للصحفيين والخبراء الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت بيلينوفكا

23:43 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستسمح للصحفيين الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت في يلينوفكا الذي قصف من قبل القوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي اليوم السبت: "سننقل خبراء وصحفيين دوليين إلى هناك".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: أوكرانيا أصرت على احتجاز أسرى "آزوف" في مركز الاحتجاز المؤقت في يلينوفكا
3 أغسطس, 16:38 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، ما أسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكراني، وفق حصيلة أولية.
والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأوكراني كان مصراً على احتجاز أسرى كتائب "آزوف" في مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تعرض للقصف بنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس.
وقال فومين، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب: "أود أن ألفت انتباهكم إلى تحليل التسلسل الزمني للأحداث. في 20 مايو/أيار 2022، نُقل العسكريون المستسلمون من كتائب "آزوف" القومية المتطرفة (المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى مركز الاحتجاز المؤقت في بلدة يلينوفكا. الجانب الأوكراني أصر على مكان الاحتجاز هذا بالذات".
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:51 GMT
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