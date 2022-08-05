https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-تسمح-للصحفيين-والخبراء-الأجانب-الوصول-إلى-مركز-الاحتجاز-المؤقت-بيلينوفكا-1066053687.html

روسيا تسمح للصحفيين والخبراء الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت بيلينوفكا

روسيا تسمح للصحفيين والخبراء الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت بيلينوفكا

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ستسمح للصحفيين الأجانب الوصول إلى مركز الاحتجاز المؤقت في يلينوفكا الذي قصف من قبل... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T23:43+0000

2022-08-05T23:43+0000

2022-08-05T23:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي اليوم السبت: "سننقل خبراء وصحفيين دوليين إلى هناك".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية أغارت على مركز لاحتجاز الأسرى في منطقة يلينوفكا، ما أسفر عن مقتل 40 وإصابة 75 أسير حرب أوكراني، وفق حصيلة أولية.والأربعاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأوكراني كان مصراً على احتجاز أسرى كتائب "آزوف" في مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تعرض للقصف بنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس.وقال فومين، في إحاطة للملحقين العسكريين الأجانب: "أود أن ألفت انتباهكم إلى تحليل التسلسل الزمني للأحداث. في 20 مايو/أيار 2022، نُقل العسكريون المستسلمون من كتائب "آزوف" القومية المتطرفة (المعترف بها في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى مركز الاحتجاز المؤقت في بلدة يلينوفكا. الجانب الأوكراني أصر على مكان الاحتجاز هذا بالذات".

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-أصرت-على-احتجاز-أسرى-آزوف-في-مركز-الاحتجاز-المؤقت-في-يلينوفكا---1065959077.html

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