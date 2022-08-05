https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-من-المحتمل-تخفيض-خطة-تصدير-الحبوب-إلى-الخارج-1066031585.html
روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج
روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج
صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إن موسكو قد تخفض خطة إمدادات الحبوب إلى الخارج هذا العام، لكنها ستلبي السوق المحلي بالكامل. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:40+0000
2022-08-05T10:40+0000
2022-08-05T10:40+0000
روسيا
حصاد العام
حبوب
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وقال الوزير في اجتماع للمقر التشغيلي للإدارات في بشكيريا، اليوم الجمعة: "بشكل عام، كل هذا يخلق مخاطر فيما يتعلق بتحقيق محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن. بالطبع، سنقوم بتزويد سوقنا بالكامل، ولن تكون هناك مشاكل في هذا. ومع ذلك، إذا لم يتم تحقيق الكميات المخطط لها، فسيتعين علينا مراجعة خططنا التصديرية البالغة 50 مليون طن. وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق الحبوب العالمية".وأشار الوزير إلى أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الفيدرالية، إذ قام المزارعون بحصاد 27 في المئة من الحقول، وجمعوا نحو 55 مليون طن من الحبوب.يُفسر الانخفاض المحتمل في المحصول بالتأخر في بدء العمل في العديد من المناطق بسبب الربيع البارد والظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبات في توريد المكونات الأجنبية للمعدات.توقعت وزارة الزراعة هذا العام محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح. من هذا المجموع، يمكن تصدير 50 مليون طن.في عام 2021، حصدت الدولة 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/روسيا-تقدر-قيمة-صادرات-إنتاجها-الزراعي-بـ40-مليار-دولار-لعام-2022-1065727673.html
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روسيا, حصاد العام, حبوب
روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج
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صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إن موسكو قد تخفض خطة إمدادات الحبوب إلى الخارج هذا العام، لكنها ستلبي السوق المحلي بالكامل.
وقال الوزير في اجتماع للمقر التشغيلي للإدارات في بشكيريا، اليوم الجمعة: "بشكل عام، كل هذا يخلق مخاطر فيما يتعلق بتحقيق محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن. بالطبع، سنقوم بتزويد سوقنا بالكامل، ولن تكون هناك مشاكل في هذا. ومع ذلك، إذا لم يتم تحقيق الكميات المخطط لها، فسيتعين علينا مراجعة خططنا التصديرية البالغة 50 مليون طن. وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق الحبوب العالمية".
وأشار الوزير إلى أن أعمال الحصاد تجري
الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الفيدرالية، إذ قام المزارعون بحصاد 27 في المئة من الحقول، وجمعوا نحو 55 مليون طن من الحبوب.
ووفقا لباتروشيف، يعد هذا مؤشرا جيدًا بشكل عام، ولكنه أقل بكثير من العام الماضي.
يُفسر الانخفاض المحتمل في المحصول بالتأخر في بدء العمل في العديد من المناطق بسبب الربيع البارد والظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبات في توريد المكونات الأجنبية للمعدات.
توقعت وزارة الزراعة هذا العام محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح. من هذا المجموع، يمكن تصدير 50 مليون طن.
في عام 2021، حصدت الدولة 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح.