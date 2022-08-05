عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-من-المحتمل-تخفيض-خطة-تصدير-الحبوب-إلى-الخارج-1066031585.html
روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج
روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج
صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إن موسكو قد تخفض خطة إمدادات الحبوب إلى الخارج هذا العام، لكنها ستلبي السوق المحلي بالكامل. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:40+0000
2022-08-05T10:40+0000
روسيا
حصاد العام
حبوب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a151b2bd62a2aeaff4c28bcc24bd59f.jpg
وقال الوزير في اجتماع للمقر التشغيلي للإدارات في بشكيريا، اليوم الجمعة: "بشكل عام، كل هذا يخلق مخاطر فيما يتعلق بتحقيق محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن. بالطبع، سنقوم بتزويد سوقنا بالكامل، ولن تكون هناك مشاكل في هذا. ومع ذلك، إذا لم يتم تحقيق الكميات المخطط لها، فسيتعين علينا مراجعة خططنا التصديرية البالغة 50 مليون طن. وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق الحبوب العالمية".وأشار الوزير إلى أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الفيدرالية، إذ قام المزارعون بحصاد 27 في المئة من الحقول، وجمعوا نحو 55 مليون طن من الحبوب.يُفسر الانخفاض المحتمل في المحصول بالتأخر في بدء العمل في العديد من المناطق بسبب الربيع البارد والظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبات في توريد المكونات الأجنبية للمعدات.توقعت وزارة الزراعة هذا العام محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح. من هذا المجموع، يمكن تصدير 50 ​​مليون طن.في عام 2021، حصدت الدولة 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/روسيا-تقدر-قيمة-صادرات-إنتاجها-الزراعي-بـ40-مليار-دولار-لعام-2022-1065727673.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5eb61163254c408e9bddc798cf4dd422.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصاد العام, حبوب

روسيا: من المحتمل تخفيض خطة تصدير الحبوب إلى الخارج

10:40 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko / الذهاب إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إن موسكو قد تخفض خطة إمدادات الحبوب إلى الخارج هذا العام، لكنها ستلبي السوق المحلي بالكامل.
وقال الوزير في اجتماع للمقر التشغيلي للإدارات في بشكيريا، اليوم الجمعة: "بشكل عام، كل هذا يخلق مخاطر فيما يتعلق بتحقيق محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن. بالطبع، سنقوم بتزويد سوقنا بالكامل، ولن تكون هناك مشاكل في هذا. ومع ذلك، إذا لم يتم تحقيق الكميات المخطط لها، فسيتعين علينا مراجعة خططنا التصديرية البالغة 50 مليون طن. وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق الحبوب العالمية".
وأشار الوزير إلى أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الفيدرالية، إذ قام المزارعون بحصاد 27 في المئة من الحقول، وجمعوا نحو 55 مليون طن من الحبوب.

ووفقا لباتروشيف، يعد هذا مؤشرا جيدًا بشكل عام، ولكنه أقل بكثير من العام الماضي.

يُفسر الانخفاض المحتمل في المحصول بالتأخر في بدء العمل في العديد من المناطق بسبب الربيع البارد والظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك صعوبات في توريد المكونات الأجنبية للمعدات.
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
روسيا تقدر قيمة صادرات إنتاجها الزراعي لعام 2022 بـ40 مليار دولار
29 يوليو, 10:24 GMT
توقعت وزارة الزراعة هذا العام محصول حبوب يبلغ 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح. من هذا المجموع، يمكن تصدير 50 ​​مليون طن.
في عام 2021، حصدت الدولة 120.656 مليون طن من الحبوب، منها 75.94 مليون طن من القمح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала