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روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية
روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية
تشكل الشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية، أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-05T06:05+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن لافروف عبّر، خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن اعتقاده بأن "شراكتنا الاستراتيجية تشكل إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبدأ المساواة السيادية للدول".وأشار إلى أن هذا المبدأ "تنتهكه الولايات المتحدة الأمريكية يومياً في كل مكان"، مشددا على ضرورة التصدي لذلك.ومن أجل التصدي لمحاولات التطاول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تم أخيرا تشكيل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة". وأعلن لافروف أن روسيا والصين تشاركان في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن المزيد من الدول ستنضم إلى المجموعة.وذكر لافروف أن هذا لقاؤه الثالث بنظيره الصيني خلال الشهر.
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روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية

06:03 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 05.08.2022)
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
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تشكل الشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية، أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن لافروف عبّر، خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن اعتقاده بأن "شراكتنا الاستراتيجية تشكل إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبدأ المساواة السيادية للدول".
وأشار إلى أن هذا المبدأ "تنتهكه الولايات المتحدة الأمريكية يومياً في كل مكان"، مشددا على ضرورة التصدي لذلك.
ومن أجل التصدي لمحاولات التطاول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تم أخيرا تشكيل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة". وأعلن لافروف أن روسيا والصين تشاركان في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن المزيد من الدول ستنضم إلى المجموعة.
وذكر لافروف أن هذا لقاؤه الثالث بنظيره الصيني خلال الشهر.
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