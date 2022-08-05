https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-والصين-تتعاونان-من-أجل-نصرة-الشرعية-الدولية-1066017117.html
روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية
روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية
تشكل الشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية، أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:03+0000
2022-08-05T06:03+0000
2022-08-05T06:05+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065636459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66a805584a3e510d17beea8debecf8d0.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن لافروف عبّر، خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن اعتقاده بأن "شراكتنا الاستراتيجية تشكل إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبدأ المساواة السيادية للدول".وأشار إلى أن هذا المبدأ "تنتهكه الولايات المتحدة الأمريكية يومياً في كل مكان"، مشددا على ضرورة التصدي لذلك.ومن أجل التصدي لمحاولات التطاول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تم أخيرا تشكيل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة". وأعلن لافروف أن روسيا والصين تشاركان في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن المزيد من الدول ستنضم إلى المجموعة.وذكر لافروف أن هذا لقاؤه الثالث بنظيره الصيني خلال الشهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065636459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b6ba7c9e6c7bad781f5ed730f96a09c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا والصين تتعاونان من أجل نصرة الشرعية الدولية
06:03 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
تشكل الشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية، أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن لافروف عبّر
، خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن اعتقاده بأن "شراكتنا الاستراتيجية تشكل إحدى دعائم الحركة من أجل نصرة الشرعية الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبدأ المساواة السيادية للدول".
وأشار إلى أن هذا المبدأ "تنتهكه الولايات المتحدة الأمريكية يومياً في كل مكان"، مشددا على ضرورة التصدي لذلك.
ومن أجل التصدي لمحاولات التطاول على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تم أخيرا تشكيل "مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة". وأعلن لافروف أن روسيا والصين تشاركان في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن المزيد من الدول ستنضم إلى المجموعة.
وذكر لافروف أن هذا لقاؤه الثالث بنظيره الصيني خلال الشهر.