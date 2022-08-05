https://arabic.sputniknews.com/20220805/زيلينسكي-الاتحاد-الأوروبي-يؤخر-بشكل-مصطنع-أكثر-من-8-مليارات-دولار-من-الدعم-المالي-لأوكرانيا--1066015611.html
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار). 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T02:47+0000
2022-08-05T02:47+0000
2022-08-05T02:47+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/واشنطن-وحلفاؤها-يبحثون-هذا-الأسبوع-المساعدة-الأمنية-الإضافية-إلى-أوكرانيا-1063593916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
تابعنا عبر
قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.
وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".
ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.