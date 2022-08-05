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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220805/زيلينسكي-الاتحاد-الأوروبي-يؤخر-بشكل-مصطنع-أكثر-من-8-مليارات-دولار-من-الدعم-المالي-لأوكرانيا--1066015611.html
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا
قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار). 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T02:47+0000
2022-08-05T02:47+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/واشنطن-وحلفاؤها-يبحثون-هذا-الأسبوع-المساعدة-الأمنية-الإضافية-إلى-أوكرانيا-1063593916.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا

02:47 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: "لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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14 يونيو, 16:09 GMT
وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".
ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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