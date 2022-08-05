https://arabic.sputniknews.com/20220805/زيلينسكي-لا-يمكن-تحمل-إدانة-منظمة-العفو-الدولية-لجرائم-الجيش-الأوكراني-1066041384.html
زيلينسكي: "لا يمكن تحمل" إدانة منظمة العفو الدولية لجرائم الجيش الأوكراني
زيلينسكي: "لا يمكن تحمل" إدانة منظمة العفو الدولية لجرائم الجيش الأوكراني
انتقد فلاديمير زيلينسكي تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T14:01+0000
2022-08-05T14:01+0000
2022-08-05T14:01+0000
أخبار أوكرانيا
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وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء في 3 أغسطس/ آب، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه أسلحة في مناطق سكنية.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيان: وخلال التحقيق، وجد ممثلو المنظمة أن "الجيش الأوكراني يعمل من المباني المدنية في ما لا يقل عن 19 مدينة وقرية، وهذا ما تؤكده صور الأقمار الصناعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220804/زيلينسكي-يطلب-المساعدة-من-الصين-1065986990.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: "لا يمكن تحمل" إدانة منظمة العفو الدولية لجرائم الجيش الأوكراني
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انتقد فلاديمير زيلينسكي تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.
وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا".
وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول "هذا لا يمكن تحمله".
واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.
وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء في 3 أغسطس/ آب، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه أسلحة في مناطق سكنية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
، أغنيس كالامارد، في بيان:
"لقد وثقنا حالات عرّضت فيها القوات الأوكرانية المدنيين للخطر، وانتهكت القانون العسكري، من خلال تنفيذ أنشطة في مناطق مأهولة بالسكان".
وخلال التحقيق، وجد ممثلو المنظمة أن "الجيش الأوكراني يعمل من المباني المدنية في ما لا يقل عن 19 مدينة وقرية، وهذا ما تؤكده صور الأقمار الصناعية".