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https://arabic.sputniknews.com/20220805/زيلينسكي-يتهم-الاتحاد-الأوروبي-بتأخير-الدعم-المالي-بشكل-مصطنع-1066028327.html
زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير الدعم المالي بشكل مصطنع
زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير الدعم المالي بشكل مصطنع
قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:31+0000
2022-08-05T10:31+0000
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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تلغرام:وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".
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زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير الدعم المالي بشكل مصطنع

10:31 GMT 05.08.2022
© Sputnikزيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير الدعم المالي بشكل مصطنع
زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير الدعم المالي بشكل مصطنع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik
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قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تلغرام:

لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.

وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: "نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه".
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