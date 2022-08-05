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سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق... فيديو
سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط طفل صغير من نافذة سيارة خلال توقفها على إشارة المرور، ومتابعة السيارة لحركتها دون أن يلتفت السائق لفقدان الطفل. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
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المقطع المصور جرى تصويره من خلال كاميرات مراقبة في أحد شوارع الصين ويظهر لحظة سقوط الطفل عند توقف السيارة لتتابع المركبة حركتها تاركة الطفل في عرض الشارع، وبعدها يتوقف سائقو عدد من السيارات بجانب الموقع ليلتقطوا الطفل ويسارعوا به إلى إحدى المستفشيات القريبة.وناقش رواد مواقع التواصل هذه الحادثة بكل تفاصيها، حيث كان من المثير عدم انتباه سائق السيارة لسقوط الطفل.
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سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق... فيديو

07:37 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 05.08.2022)
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALطفل صيني
طفل صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط طفل صغير من نافذة سيارة خلال توقفها على إشارة المرور، ومتابعة السيارة لحركتها دون أن يلتفت السائق لفقدان الطفل.
المقطع المصور جرى تصويره من خلال كاميرات مراقبة في أحد شوارع الصين ويظهر لحظة سقوط الطفل عند توقف السيارة لتتابع المركبة حركتها تاركة الطفل في عرض الشارع، وبعدها يتوقف سائقو عدد من السيارات بجانب الموقع ليلتقطوا الطفل ويسارعوا به إلى إحدى المستفشيات القريبة.
وناقش رواد مواقع التواصل هذه الحادثة بكل تفاصيها، حيث كان من المثير عدم انتباه سائق السيارة لسقوط الطفل.
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