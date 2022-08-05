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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220805/شركة-روسية-تنتج-بندقية-متميزة-لمكافحة-قناصة-العدو-1066016178.html
شركة روسية تنتج بندقية متميزة لمكافحة قناصة العدو
شركة روسية تنتج بندقية متميزة لمكافحة قناصة العدو
أفاد مصدر في شركة "لوبايف آرمس" الروسية المصنعة للأسلحة عن استخدام منتجاتها في أوكرانيا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T04:46+0000
2022-08-05T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أفاد مصدر في شركة "لوبايف آرمس" الروسية المصنعة للأسلحة عن استخدام منتجاتها في أوكرانيا.وكشف المصدر لـ"سبوتنيك" أن المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يستخدمون بندقية "أوبوستوشيتيل" وهي البندقية التي صنعتها شركة "لوبايف" تلبية لطلب جهات أجنبية وشركات عسكرية خاصة، ولذلك فإنها مهيأة لاستخدام الذخيرة الأجنبية الصنع وخاصة ذخيرة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأخيرا شرعت الشركة في صنع البنادق المهيأة لاستخدام ذخيرة الجيش الروسي.وتفوق بندقية "أوبوستوشيتيل" منافستها الأمريكية "باريت" دقةً. ويبلغ مداها المجدي نحو 2300 متر (مقابل 1800 متر مدى بندقية "باريت") وهو ما يتيح لمستخدميها تحقيق إحدى المهام القتالية الأكثر صعوبة المتعلقة بمكافحة وحدات القناصة في قوات العدو.وتزن بندقية "أوبوستوشيتيل" 13 كيلوغراما.وتهدف العملية الخاصة الروسية أولاً إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس حيث توجد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لاعتداءات القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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رصد عسكري

شركة روسية تنتج بندقية متميزة لمكافحة قناصة العدو

04:46 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 05:40 GMT 05.08.2022)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصوربندقية كلاشينكوف "أك-74إم"
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أفاد مصدر في شركة "لوبايف آرمس" الروسية المصنعة للأسلحة عن استخدام منتجاتها في أوكرانيا.
وكشف المصدر لـ"سبوتنيك" أن المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا يستخدمون بندقية "أوبوستوشيتيل" وهي البندقية التي صنعتها شركة "لوبايف" تلبية لطلب جهات أجنبية وشركات عسكرية خاصة، ولذلك فإنها مهيأة لاستخدام الذخيرة الأجنبية الصنع وخاصة ذخيرة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأخيرا شرعت الشركة في صنع البنادق المهيأة لاستخدام ذخيرة الجيش الروسي.
وتفوق بندقية "أوبوستوشيتيل" منافستها الأمريكية "باريت" دقةً. ويبلغ مداها المجدي نحو 2300 متر (مقابل 1800 متر مدى بندقية "باريت") وهو ما يتيح لمستخدميها تحقيق إحدى المهام القتالية الأكثر صعوبة المتعلقة بمكافحة وحدات القناصة في قوات العدو.
وتزن بندقية "أوبوستوشيتيل" 13 كيلوغراما.
وتهدف العملية الخاصة الروسية أولاً إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس حيث توجد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لاعتداءات القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
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