https://arabic.sputniknews.com/20220805/صندوق-الاستثمارات-العامة-السعودي-يعلن-إطلاق-الشركة-السعودية-المصرية-للاستثمار-1066041261.html
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، إطلاق الشركة السعودية - المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في جمهورية مصر العربية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:55+0000
2022-08-05T13:55+0000
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وحسب بيان الصندوق، تهدف الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية والواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.وأوضح البيان أن الشركة ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.وذلك بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.وأضاف البيان أن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما لفت البيان إلى أن الشركة ستدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ما-الذي-ستستفيده-السعودية-من-استثماراتها-في-مصر-ولماذا-تركز-القاهرة-على-مشاريع-الطاقة-المتجددة؟-1064170468.html
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السعودية, مصر, العالم العربي, اقتصاد
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، إطلاق الشركة السعودية - المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في جمهورية مصر العربية.
وحسب بيان الصندوق، تهدف الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية والواعدة في مصر
، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وأوضح البيان أن الشركة ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وذلك بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأضاف البيان أن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما لفت البيان إلى أن الشركة ستدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية
، بما يتماشى مع رؤية 2030.