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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، إطلاق الشركة السعودية - المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في جمهورية مصر العربية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:55+0000
2022-08-05T13:55+0000
السعودية
مصر
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وحسب بيان الصندوق، تهدف الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية والواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.وأوضح البيان أن الشركة ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.وذلك بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.وأضاف البيان أن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما لفت البيان إلى أن الشركة ستدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
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السعودية, مصر, العالم العربي, اقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار

13:55 GMT 05.08.2022
© Photo / Mohammed Samahaالرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس السيسي يستقل ولي العهد محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Photo / Mohammed Samaha
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، إطلاق الشركة السعودية - المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في جمهورية مصر العربية.
وحسب بيان الصندوق، تهدف الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية والواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.
وأوضح البيان أن الشركة ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وذلك بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
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وأضاف البيان أن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما لفت البيان إلى أن الشركة ستدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
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