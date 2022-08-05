https://arabic.sputniknews.com/20220805/عبد-اللهيان-مصممون-على-إقرار-العدالة-بحق-مرتكبي-جريمة-اغتيال-قاسم-سليماني-1066018467.html
عبد اللهيان: مصممون على إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني
عبد اللهيان: مصممون على إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على ضرورة إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري السابق، الجنرال... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:56+0000
2022-08-05T06:56+0000
2022-08-05T06:56+0000
مقتل قاسم سليماني
إيران
أخبار العالم الآن
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال لقائه العضو الحقوقي بمجلس صيانة الدستور في بلاده، عباس علي كدخدائي، واللذان شددا على المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال سليماني.وتركز النقاش في هذا الاجتماع على أهمية المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، كونه من لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى تصميم بلاده على الاستفادة من القدرات العلمية للمحامين الإيرانيين، من أجل إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.ومن جانبه، أكد عباس علي كدخدائي خلال اللقاء على أهمية متابعة القضية بنشاط، معربا عن أمله في أن تفضي هذه المطالبة الشعبية الحقة والمهمة في مسارها القانوني إلى النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/مسؤول-إيراني-سنقوم-بتصویر-مسلسل-عن-قاسم-سليماني-1064858912.html
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مقتل قاسم سليماني, إيران, أخبار العالم الآن
عبد اللهيان: مصممون على إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة اغتيال قاسم سليماني
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شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على ضرورة إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري السابق، الجنرال قاسم سليماني.
وذكرت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال لقائه العضو الحقوقي بمجلس صيانة الدستور في بلاده، عباس علي كدخدائي، واللذان شددا على المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال سليماني.
وتركز النقاش في هذا الاجتماع على أهمية المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني
، كونه من لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى تصميم بلاده على الاستفادة من القدرات العلمية للمحامين الإيرانيين، من أجل إقرار العدالة بحق مرتكبي جريمة قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.
ومن جانبه، أكد عباس علي كدخدائي خلال اللقاء على أهمية متابعة القضية بنشاط، معربا عن أمله في أن تفضي هذه المطالبة الشعبية الحقة والمهمة في مسارها القانوني إلى النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.
في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.