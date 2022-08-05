https://arabic.sputniknews.com/20220805/قضايا-مهمة-في-لقاء-بوتين-وأردوغان-اتفاق-بين-التيار-الصدري-والإطار-التنسيقي-بشأن-البرلمان-العراقي-1066040904.html

قضايا مهمة في لقاء بوتين وأردوغان... اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بشأن البرلمان العراقي

قضايا مهمة في لقاء بوتين وأردوغان... اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بشأن البرلمان العراقي

قضايا رئيسية مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي، واتفاق من دون حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول خطوة حل البرلمان العراقي، واستنفار إسرائيلي وآخر... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T13:50+0000

2022-08-05T13:50+0000

2022-08-05T13:50+0000

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عالم سبوتنيك

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قضايا مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي.. اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول حل البرلمان العراقي قضايا مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي.. اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول حل البرلمان العراقي

قضايا رئيسية مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشيأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.ويناقش الرئيس الروسي مع نظيره التركي في سوتشي، الملف السوري والأزمة الأوكرانية ومسائل التعاون الثنائي وضبط فعالية عمل آلية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية.ويناقش الزعيمان بشكل مفصل مسألة التعاون الروسي التركي، بما فيه أفق توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مجال الطاقة.والملف الثاني وهو ملف مهم جدا ويخص التطورات الأخيرة في إقليم قره باغ والاستفزازات الأرمينية تجاه أذربيجان والمؤسسة الآذارية العسكرية وبالتالي يجب أن يكون هناك ضمانات روسية تركية بدعم جهود وقف إطلاق النار. اتفاق من دون حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول خطوة حل البرلمان العراقيأصدر الإطار التنسيقي العراقي بيانا أكد فيه "دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".يأتي ذلك بعد أن دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في حين يواصل أنصاره اعتصامهم في مقر البرلمان منذ أسبوع .وكان الصدر قد أعلن أنه "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي، وذلك بعد عدة مبادرات لإجراء حوار وطني يضم كل الأطراف، بينما شدد الإطار التنسيقي على وجوب أن "يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".وأضاف مصطفى أن الآلية الثانية أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان طلب لحل البرلمان وهنا يجب أن يصوت البرلمان أيضاً بالأغلبية المطلقة ولكن المشكلة أن الحالة الأولى غير ممكنة لأن الحكومة الحالية هى حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يحق لها أن تقدم طلب لرئيس الجمهورية.استنفار إسرائيلي وآخر فلسطيني على الحدود بين غزة وإسرائيل ومحادثات في مصر لإنقاذ التهدئةحالة من الخوف تسود الأوساط الإسرائيلية وسط إغلاق كامل للطرق الرئيسية والمحاور والمعابر لليوم الرابع علي التوالي استعداداً لما يمكن أن ترد به حركة الجهاد الإسلامي في غزة على اعتقال زعيمها بالضفة بسام السعدي.وحذر الجيش الإسرائيلي من وجود نية حقيقية لدى حركة "الجهاد الإسلامي" بتنفيذ هجوم على حدود قطاع غزة، ردًا على اعتقال السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية.وقام رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بزيارة إلى المنطقة المحاذية للقطاع لحضور جلسة لتقييم الأوضاع في الجنوب.في الوقت نفسه تجري مباحثات في القاهرة بين وفد من حركة حماس واتصالات مع الجهاد الإسلامي من أجل التهدئة ومنع التصعيد والبحث عن حلول للأزمة بالإضافة الى بحث ملف تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .وأضاف أبو الهول أن إسرائيل تحسبا لذلك أغلقت الطرق الرئيسية في المستوطنات، في نفس الوقت هناك اتصالات تتم ليل نهار بوساطة مصرية كما أن هناك وسطاء آخرين حتى لا تتصاعد الأمور، وهناك تهديدات من الجانب الإسرائيلي إذا أطلق الجهاد قذائف وصواريخ ستدفع غزة الثمن بالكامل، وأشار الى أن إسرائيل ليس لديها استعداد للإفراج عن الشيخ بسام السعدي".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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