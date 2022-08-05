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قطر تنفي إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
قطر تنفي إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
نفت قطر رسميا ما تداول مؤخرا على مواقع التواصل بشأن إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:36+0000
2022-08-05T11:36+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك في بيان لمصرف قطر المركزي، مساء الخميس.وذكر البيان أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 غير معتمد من الجهات الرسمية المنظمة للبطولة ولا صلة للمصرف بها، وليس لها صفة قانونية، لا من حيث القيمة الاسمية أو الشكل القانوني.وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.وأوضح البيان أنه سيتم قريبا إصدار العملة التذكارية الرسمية لبطولة كأس العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة.وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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قطر, بطولة كأس العالم 2022

قطر تنفي إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

11:36 GMT 05.08.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
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نفت قطر رسميا ما تداول مؤخرا على مواقع التواصل بشأن إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك في بيان لمصرف قطر المركزي، مساء الخميس.
وذكر البيان أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 غير معتمد من الجهات الرسمية المنظمة للبطولة ولا صلة للمصرف بها، وليس لها صفة قانونية، لا من حيث القيمة الاسمية أو الشكل القانوني.
وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.
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وأوضح البيان أنه سيتم قريبا إصدار العملة التذكارية الرسمية لبطولة كأس العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة.
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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