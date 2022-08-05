https://arabic.sputniknews.com/20220805/قطع-الرأس-تقرير-يكشف-خطة-لاغتيال-زعيم-كوريا-الشمالية-1066017573.html

"قطع الرأس"... تقرير يكشف خطة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية

"قطع الرأس"... تقرير يكشف خطة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية

في أول مناورات عسكرية مشتركة منذ خمس سنوات، سيقوم الأمريكيون والكوريون الجنوبيون بتطوير ما يسميه العسكريون بتدريبات "سلسلة القتل" التي يستهدفون فيها الصواريخ... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T06:40+0000

2022-08-05T06:40+0000

2022-08-05T06:40+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب التقرير الذي نشره موقع thedailybeast، فإن هذه المناورات ستبلغ ذروتها بتنفيذ تدريبات خاصة سُميت بمناورات "قطع الرأس"، حيث سيتم من خلالها استهداف الرئيس الكوري الشمالي، بحسب التقرير.ويضيف التقرير أن الرئيس الكوري الشمالي لن يقف مكتوف الأيدي، حيث سيقوم بتنفيذ تجارب نووية ردا على هذه المناورات والتي كانت آخرها التجربة السادسة في 2017.عملية "قطع الرأس"... اغتيال كيم جونغ أونصرح عقيد متقاعد في القوات الخاصة للجيش الأمريكي، ديفيد ماكسويل، أنه "في حال القضاء على كيم، فمن الناحية النظرية سيتم القضاء على رأس الثعبان".وأوضح أن الولايات المتحدة لن تقر بشكل رسمي أو غير رسمي بأن اغتيال الزعيم الكوري الشمالي على جدول أعمالها.وقال ستيف ثارب، الذي بدأ حياته المهنية كضابط في الجيش، ثم كمسؤول مدني في القيادة الأمريكية: "ظهر مفهوم "سلسلة القتل" منذ نحو 10 سنوات. إنه ينطوي على الكشف والضربة الوقائية إذا كان هجوم كوريا الشمالية الكبير الوشيك مؤكدا، حيث سيكون قطع رأس القيادة جزءا من عمل قوات خاصة"."سلسلة القتل"... كوريا الجنوبية تتحدى جارتها الشماليةاتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ سوب، في نهاية الأسبوع الماضي، على إجراء التدريبات لأول مرة منذ أن أوقفها دونالد ترامب مباشرة بعد قمته مع كيم في سنغافورة في يونيو/حزيران عام 2018، وستحمل هذه التدريبات، التي ستبدأ هذا الشهر، اسم Ulchi Freedom Shield، والتي سميت على اسم جنرال من القرن السابع هزم الصينيين.كما وستنفذ القوات الأمريكية والكورية الجنوبية المناورات الحربية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكوريتين. ووعد كيم بـ "إبادة" كوريا الجنوبية فيما أسماه "تحذير خطير لحكومة كوريا الجنوبية المحافظة ودعاة الحرب". وردا على تقارير كوريا الشمالية، فإن كوريا الجنوبية تفكر بجدية في "ضربة استباقية" ضد المنشآت النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.طريقة اغتيال كيمقال بروس بينيت، المحلل الكوري في مؤسسة RAND: "قطع الرأس يشبه الهجمات على القوات النووية الكورية الشمالية من حيث أنه يتعين عليك تحديد الهدف، والحصول على معلومات عن الموقع وتحديد الذخائر المحتملة التي يمكن استخدامها ضده". وأضاف: "يمكن تنفيذ المهمة الأولى بواسطة طائرة من دون طيار أو طائرة استطلاع، لكن سيئول قررت أيضا إنشاء لواء من القوات الخاصة للمساعدة في أداء هذه المهمة".لا تصريحات رسمية من كوريا الجنوبية وأمريكا حول "قطع الرأس"أشار التقرير إلى أنه لا يوجد أي تصريح من طرفي المناورات بتسميتها بـ"قطع الرأس" وأنها تعرف حاليا باسم "سلسلة القتل"، وهو مصطلح أطلقته كوريا الجنوبية على هذه المناورات منذ أن بدأت بإجرائها. وبحسب المتحدث العسكري باسم كوريا الجنوبية، فإنها تعني أنه سيتم مهاجمة نظام صواريخ كوريا الشمالية عندما تطلق صواريخها.قال إيفانز ريفير، دبلوماسي أمريكي كبير متقاعد كان يركز على قضايا كوريا الشمالية منذ سنوات، محذرا: "أود أن أحذر من القول علنا بأن" قطع رأس" قيادة كوريا الشمالية قد يكون أساس أي تدريب. والإعلان عن أن القضاء على كيم جونغ أون ودائرته الداخلية سيكون هدف التحالف سيغضب بشدة النظام الكوري الشمالي ويتطلب أقوى رد ممكن من بيونغ يانغ"، مضيفا أن كوريا الشمالية "تدرك ما تستطيع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية القيام به وما قد تحاولان القيام به في حالة نشوب صراع. لكن ليست هناك حاجة لفرك وجه بيونغ يانغ في هذا الواقع القاسي".

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