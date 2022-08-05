https://arabic.sputniknews.com/20220805/قيادي-في-حماس-اغتيال-قادة-المقاومة-لن-يمر-دون-حساب-1066044563.html
قيادي في "حماس": اغتيال قادة المقاومة "لن يمر دون حساب"
قيادي في "حماس": اغتيال قادة المقاومة "لن يمر دون حساب"
قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، إن اغتيال "الاحتلال الإسرائيلي للقائد تيسير الجعبري وقادة المقاومة "تجاوز للخطوط الحمراء". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T15:35+0000
2022-08-05T15:35+0000
2022-08-05T15:35+0000
حركة حماس
أخبار قطاع غزة
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا العدوان الإسرائيلي لن يكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ولن يمر دون حساب، وسيندم الاحتلال على ارتكابه لهذه الجريمة".وعن الرد المتوقع، أكد القيادي في "حماس" أن "كلمة الفصل لغرفة العمليات المشتركة، وعلى الاحتلال (يقصد إسرائيل) أن يتحمل التداعيات المترتبة عن هذه الجريمة النكراء"، مؤكدًا أن "كل قوى المقاومة تقف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني".وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".وصرح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التي أعلنها في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة بما في ذلك شقة سكنية وسط القطاع.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".ووجّه الجيش سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ، معلنا تعطيل الدوام الدراسي في تلك المستوطنات.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/لحظة-اغتيال-إسرائيل-القيادي-في-الجهاد-الإسلامي-تيسير-الجعبري-وسط-غزة-فيديو-1066043911.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار قطاع غزة
قيادي في "حماس": اغتيال قادة المقاومة "لن يمر دون حساب"
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قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، إن اغتيال "الاحتلال الإسرائيلي للقائد تيسير الجعبري وقادة المقاومة "تجاوز للخطوط الحمراء".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا العدوان الإسرائيلي لن يكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ولن يمر دون حساب، وسيندم الاحتلال على ارتكابه لهذه الجريمة".
وعن الرد المتوقع، أكد القيادي في "حماس" أن "كلمة الفصل لغرفة العمليات المشتركة، وعلى الاحتلال (يقصد إسرائيل) أن يتحمل التداعيات المترتبة عن هذه الجريمة النكراء"، مؤكدًا أن "كل قوى المقاومة تقف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني".
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".
وصرح الجيش الإسرائيلي
، مساء اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التي أعلنها في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة بما في ذلك شقة سكنية وسط القطاع.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".
ووجّه الجيش سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ، معلنا تعطيل الدوام الدراسي في تلك المستوطنات.