https://arabic.sputniknews.com/20220805/كازاخستان-تستبدل-الأدوية-المستوردة-من-أوكرانيا-بأدوية-هندية-ومصرية-وأوروبية-1066020893.html
كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية
كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة SK Pharmacia LLP، يرخات إسكالييف، أن كازاخستان استبدلت الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:50+0000
2022-08-05T07:50+0000
2022-08-05T07:55+0000
كازاخستان
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وقال في مؤتمر صحفي: "في البداية، عندما وقعت الأحداث (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، وفقًا للقوة القاهرة، تم إنهاء العمل مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. وقد اشترينا نحو 19 حاوية (من الأدوية)، تم استبدالها بالهندية والمصرية والأوروبية بشكل جزئي".في أبريل/نيسان الماضي، أوضح وزير الصحة في الجمهورية، أزهر جنيات، أن كازاخستان أنهت عقودًا من جانب واحد مع أوكرانيا لتوريد الأدوية بسبب إغلاق الشركات هناك واستحالة توصيل الأدوية. وفقًا للوزير، كان يتم توفير 25 نوعا من الدواء لكازاخستان من أوكرانيا.ووفقا له، فإن الشركة تشتري حاليا ست حاويات. تم اتخاذ جميع القرارات، ولا يوجد خلل في توريد الأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/القوات-الأوكرانية-تقف-وراء-اضطرابات-كازاخستان-الأمن-الكازاخستاني-يتحقق-من-هذه-المعلومات-1064025028.html
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كازاخستان
كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية
07:50 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة SK Pharmacia LLP، يرخات إسكالييف، أن كازاخستان استبدلت الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية.
وقال في مؤتمر صحفي: "في البداية، عندما وقعت الأحداث (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، وفقًا للقوة القاهرة، تم إنهاء العمل مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. وقد اشترينا نحو 19 حاوية (من الأدوية)، تم استبدالها بالهندية والمصرية والأوروبية بشكل جزئي".
في أبريل/نيسان الماضي، أوضح وزير الصحة في الجمهورية، أزهر جنيات، أن كازاخستان أنهت عقودًا من جانب واحد مع أوكرانيا لتوريد الأدوية بسبب إغلاق الشركات هناك واستحالة توصيل الأدوية. وفقًا للوزير، كان يتم توفير 25 نوعا من الدواء لكازاخستان من أوكرانيا.
ووفقا له، فإن الشركة تشتري حاليا ست حاويات. تم اتخاذ جميع القرارات، ولا يوجد خلل في توريد الأدوية.