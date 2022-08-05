عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/كازاخستان-تستبدل-الأدوية-المستوردة-من-أوكرانيا-بأدوية-هندية-ومصرية-وأوروبية-1066020893.html
كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية
كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة SK Pharmacia LLP، يرخات إسكالييف، أن كازاخستان استبدلت الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:50+0000
2022-08-05T07:55+0000
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053291109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab2fd2d93d73a1d3d7402e2591b717ce.jpg
وقال في مؤتمر صحفي: "في البداية، عندما وقعت الأحداث (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، وفقًا للقوة القاهرة، تم إنهاء العمل مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. وقد اشترينا نحو 19 حاوية (من الأدوية)، تم استبدالها بالهندية والمصرية والأوروبية بشكل جزئي".في أبريل/نيسان الماضي، أوضح وزير الصحة في الجمهورية، أزهر جنيات، أن كازاخستان أنهت عقودًا من جانب واحد مع أوكرانيا لتوريد الأدوية بسبب إغلاق الشركات هناك واستحالة توصيل الأدوية. وفقًا للوزير، كان يتم توفير 25 نوعا من الدواء لكازاخستان من أوكرانيا.ووفقا له، فإن الشركة تشتري حاليا ست حاويات. تم اتخاذ جميع القرارات، ولا يوجد خلل في توريد الأدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/القوات-الأوكرانية-تقف-وراء-اضطرابات-كازاخستان-الأمن-الكازاخستاني-يتحقق-من-هذه-المعلومات-1064025028.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053291109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_161d7db82ac9a363d4b308824d732361.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان

كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية

07:50 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 05.08.2022)
© Sputnik . Jullanar Al-aliدواء السوريين يدخل العناية المركزة
دواء السوريين يدخل العناية المركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Jullanar Al-ali
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة SK Pharmacia LLP، يرخات إسكالييف، أن كازاخستان استبدلت الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية.
وقال في مؤتمر صحفي: "في البداية، عندما وقعت الأحداث (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، وفقًا للقوة القاهرة، تم إنهاء العمل مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. وقد اشترينا نحو 19 حاوية (من الأدوية)، تم استبدالها بالهندية والمصرية والأوروبية بشكل جزئي".
في أبريل/نيسان الماضي، أوضح وزير الصحة في الجمهورية، أزهر جنيات، أن كازاخستان أنهت عقودًا من جانب واحد مع أوكرانيا لتوريد الأدوية بسبب إغلاق الشركات هناك واستحالة توصيل الأدوية. وفقًا للوزير، كان يتم توفير 25 نوعا من الدواء لكازاخستان من أوكرانيا.
ووفقا له، فإن الشركة تشتري حاليا ست حاويات. تم اتخاذ جميع القرارات، ولا يوجد خلل في توريد الأدوية.
اضطرابات كازاخستان في يناير/كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
"القوات الأوكرانية" تقف وراء اضطرابات كازاخستان... الأمن الكازاخستاني يتحقق من هذه المعلومات
22 يونيو, 08:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала