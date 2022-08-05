https://arabic.sputniknews.com/20220805/كييف-تخطط-لاستخدام-مئة-سفينة-لتصدير-المواد-الغذائية-1066023754.html
كييف تخطط لاستخدام مئة سفينة لتصدير المواد الغذائية
كييف تخطط لاستخدام مئة سفينة لتصدير المواد الغذائية
قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا، ألكسندر كوبراكوف، إنه في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، تخطط السلطات... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:04+0000
2022-08-05T09:04+0000
2022-08-05T09:04+0000
العالم
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وبحسب ما نقلت الخدمة الصحفية للوزارة نقلا عن كوبراكوف قوله: "نخطط لضمان قدرة الموانئ على التعامل مع أكثر من 100 سفينة شهريا. وعلى الرغم من إطلاق ممر الحبوب بالفعل، فإن هدفنا هو التشغيل الكامل للموانئ في كلا الاتجاهين. نتلقى طلبات من مالكي السفن الذين على استعداد لدخول موانئنا للتحميل. هدفنا هو ثلاثة وأكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني".ووفقا له، فإن الموانئ الأوكرانية تتلقى طلبات لأصحاب السفن الذين سيبدؤون العمل في الموانئ سواء للخروج أو للدخول للتحميل.وبعد إبرام "صفقة الغذاء" بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بدأ تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود عبر ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. قال نائب رئيس وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، يوري فاسكوف، إن كييف تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ غير المحظورة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كييف تخطط لاستخدام مئة سفينة لتصدير المواد الغذائية
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قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا، ألكسندر كوبراكوف، إنه في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، تخطط السلطات لاستخدام نحو 100 سفينة كل شهر.
وبحسب ما نقلت الخدمة الصحفية
للوزارة نقلا عن كوبراكوف قوله: "نخطط لضمان قدرة الموانئ على التعامل مع أكثر من 100 سفينة شهريا. وعلى الرغم من إطلاق ممر الحبوب بالفعل، فإن هدفنا هو التشغيل الكامل للموانئ في كلا الاتجاهين. نتلقى طلبات من مالكي السفن الذين على استعداد لدخول موانئنا للتحميل. هدفنا هو ثلاثة وأكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني".
ووفقا له، فإن الموانئ الأوكرانية تتلقى طلبات لأصحاب السفن الذين سيبدؤون العمل في الموانئ سواء للخروج أو للدخول للتحميل.
وقالت الوزارة إنه يوم الجمعة، غادرت القافلة الأولى المكونة من ثلاث ناقلات بضائع "سائبة نافي ستار" و"روجين" و"بولارنت" موانئ أوديسا وتشورنومورسك محملة بـ 57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، والتي تم إرسالها إلى مشترين في تركيا والمملكة المتحدة وأيرلندا.
وبعد إبرام "صفقة الغذاء" بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بدأ تصدير الحبوب
والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود عبر ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. قال نائب رئيس وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، يوري فاسكوف، إن كييف تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ غير المحظورة.