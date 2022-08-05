عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/لافروف-محاولة--توسيع-الهيمنة-الأمريكية-على-العالم-غير-مجدية--1066015949.html
لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية
لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" إن محاولات الولايات... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T04:38+0000
2022-08-05T04:38+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065694547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87634acbeeb44cd0bf5ebabf578a9fd5.jpg
بنوم بنه - سبوتنيك. وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان،ك".وأضاف: "لقد تجاهلوا جميع مبادئهم الخاصة، التي أعلنوها علنا وأقنعوا الجميع بالالتزام بها، بما في ذلك خداع أنفسهم. بنفس الطريقة، في حالة أوكرانيا، انتهكوا مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة، التي وقعوها على أعلى مستوى والتي داسوا عليها ببساطة".
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065694547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a6b2828ecb5159aa576f924fec87f3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية

04:38 GMT 05.08.2022
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" إن محاولات الولايات المتحدة "لتمديد هيمنتها" إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة".
بنوم بنه - سبوتنيك. وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان،ك".
وأضاف: "لقد تجاهلوا جميع مبادئهم الخاصة، التي أعلنوها علنا وأقنعوا الجميع بالالتزام بها، بما في ذلك خداع أنفسهم. بنفس الطريقة، في حالة أوكرانيا، انتهكوا مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة، التي وقعوها على أعلى مستوى والتي داسوا عليها ببساطة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала