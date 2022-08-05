https://arabic.sputniknews.com/20220805/لافروف-محاولة--توسيع-الهيمنة-الأمريكية-على-العالم-غير-مجدية--1066015949.html
لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية
لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" إن محاولات الولايات... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T04:38+0000
2022-08-05T04:38+0000
2022-08-05T04:38+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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بنوم بنه - سبوتنيك. وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان،ك".وأضاف: "لقد تجاهلوا جميع مبادئهم الخاصة، التي أعلنوها علنا وأقنعوا الجميع بالالتزام بها، بما في ذلك خداع أنفسهم. بنفس الطريقة، في حالة أوكرانيا، انتهكوا مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة، التي وقعوها على أعلى مستوى والتي داسوا عليها ببساطة".
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" إن محاولات الولايات المتحدة "لتمديد هيمنتها" إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة".
بنوم بنه - سبوتنيك
. وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان،ك".
وأضاف: "لقد تجاهلوا جميع مبادئهم الخاصة، التي أعلنوها علنا وأقنعوا الجميع بالالتزام بها، بما في ذلك خداع أنفسهم. بنفس الطريقة، في حالة أوكرانيا، انتهكوا مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة، التي وقعوها على أعلى مستوى والتي داسوا عليها ببساطة".