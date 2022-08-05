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لافروف يرى أن بلينكن لا يرغب في الحديث معه
لافروف يرى أن بلينكن لا يرغب في الحديث معه
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه لم يرى أي رغبة لدى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في التحدث معه في كمبوديا خلال اجتماع "آسيان". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:46+0000
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سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
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في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، إن بلينكن سيسعى إلى الاتصال مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا لمناقشة تبادل السجناء، مضيفا أنه لا يشك في حال أتيحت الفرصة لبلينكن "سيمسك بأزرار لافروف. سيفعل ذلك".ويشارك سيرغي لافروف في كمبوديا في اجتماعات "آسيان" وقمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي حول الأمن. وأصبح "أسبوع آسيان"، الذي بدأ يوم السبت الماضي، ثاني حدث متعدد الأطراف في شهر يحضر فيه لافروف وبلينكن.
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سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف يرى أن بلينكن لا يرغب في الحديث معه

06:46 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه لم يرى أي رغبة لدى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في التحدث معه في كمبوديا خلال اجتماع "آسيان".
في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، إن بلينكن سيسعى إلى الاتصال مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا لمناقشة تبادل السجناء، مضيفا أنه لا يشك في حال أتيحت الفرصة لبلينكن "سيمسك بأزرار لافروف. سيفعل ذلك".
وأضاف لافروف: "على الأرجح، نسي كيربي إصدار أمر له، لأننا جلسنا معه اليوم على طاولة المحادثات وبيننا شخص. لم أكن أرى أنه كان مهتما بالحصول على شيء. الأزرار كلها في مكانها".
ويشارك سيرغي لافروف في كمبوديا في اجتماعات "آسيان" وقمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي حول الأمن. وأصبح "أسبوع آسيان"، الذي بدأ يوم السبت الماضي، ثاني حدث متعدد الأطراف في شهر يحضر فيه لافروف وبلينكن.
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