https://arabic.sputniknews.com/20220805/لبنان-نواجه-أزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-1066041613.html

لبنان: نواجه أزمة اقتصادية "غير مسبوقة"

لبنان: نواجه أزمة اقتصادية "غير مسبوقة"

أكدت الخارجية اللبنانية أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية "غير مسبوقة"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T14:02+0000

2022-08-05T14:02+0000

2022-08-05T14:09+0000

لبنان

اقتصاد

العالم العربي

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وكتبت الخارجية اللبنانية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن دعوتها تأتي انطلاقا من المصلحة المشتركة اللبنانية-الأوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل.وأشارت إلى أنه "لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان“. مشددة على أن ”التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكل سببًا رئيسيًا للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفًا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".وختمت الوزارة: "لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة".

https://arabic.sputniknews.com/20220805/أزمات-اقتصادية-وشلل-في-القطاع-العام-ما-تداعيات-إضراب-البنوك-على-لبنان؟-1066040576.html

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