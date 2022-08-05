لبنان يرد على تقرير صحيفة فرنسية عن بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2022
من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على تويتر، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".
وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 5, 2022
يتم التداول باخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الاعداد.
إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق.فاقتضى التوضيح#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي #لبنان #pcm
يشار إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل في لبنان نقلا عن الصحيفة الفرنسية، خبر يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.