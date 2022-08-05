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لبنان يرد على تقرير صحيفة فرنسية عن بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية
لبنان يرد على تقرير صحيفة فرنسية عن بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية
ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:18+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على تويتر، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".يشار إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل في لبنان نقلا عن الصحيفة الفرنسية، خبر يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.
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لبنان, العالم العربي

لبنان يرد على تقرير صحيفة فرنسية عن بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية

09:18 GMT 05.08.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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ردت الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء على تقرير صحفي تحدث عن عزم لبنان بيع آلاف جوازات السفر مقابل مبالغ مالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
من جانبها، نشرت رئاسة مجلس الوزراء ردا مماثلا على تويتر، قائلة: "يتم تداول أخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد".
وتابعت: "الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. فاقتضى التوضيح".
يشار إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل في لبنان نقلا عن الصحيفة الفرنسية، خبر يتحدث عن مرسوم تجنيس مزعوم قيد الإعداد لبيع آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.
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