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https://arabic.sputniknews.com/20220805/لجنة-التحقيق-الروسية-مرتزق-أمريكي-يعترف-بقتله-جنديا-روسيا-بالقرب-من-خاركوف-1066042887.html
لجنة التحقيق الروسية: مرتزق أمريكي يعترف بقتله جنديا روسيا بالقرب من خاركوف
لجنة التحقيق الروسية: مرتزق أمريكي يعترف بقتله جنديا روسيا بالقرب من خاركوف
أصدر رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين، تعليمات بشأن تسجيل معلومات حول استخدام مرتزق أمريكي للعنف ضد جندي روسي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T14:35+0000
2022-08-05T14:35+0000
أخبار أوكرانيا
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بحسب ما نشر على الصفحة الخاصة للجنة التحقيق على "تلغرام"، وبحسب المحققين، فقد تحدث الأمريكي بنجامين فيلكرو، الذي قاتل إلى جانب أوكرانيا، عن مذبحة راح ضحيتها رجل روسي بالقرب من خاركوف. وثبت أن الأمريكي كان يعمل في تدريب مجندي "الدفاع الإقليمي" الأوكراني، كما أعلن عن خطط لتدمير روسيا كاملا. وأعلنت لجنة التحقيق أنه "سيتم تقييم الحقائق المشار إليها تقييما جنائيا قانونيا".يذكر أنه في 4 أغسطس، ورد أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية أرسل قضية جنائية إلى المحكمة ضد المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة وكرواتيا والسويد.
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أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية: مرتزق أمريكي يعترف بقتله جنديا روسيا بالقرب من خاركوف

14:35 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أصدر رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين، تعليمات بشأن تسجيل معلومات حول استخدام مرتزق أمريكي للعنف ضد جندي روسي.
بحسب ما نشر على الصفحة الخاصة للجنة التحقيق على "تلغرام"، وبحسب المحققين، فقد تحدث الأمريكي بنجامين فيلكرو، الذي قاتل إلى جانب أوكرانيا، عن مذبحة راح ضحيتها رجل روسي بالقرب من خاركوف.
وثبت أن الأمريكي كان يعمل في تدريب مجندي "الدفاع الإقليمي" الأوكراني، كما أعلن عن خطط لتدمير روسيا كاملا.
وأعلنت لجنة التحقيق أنه "سيتم تقييم الحقائق المشار إليها تقييما جنائيا قانونيا".
يذكر أنه في 4 أغسطس، ورد أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية أرسل قضية جنائية إلى المحكمة ضد المرتزقة الأجانب من المملكة المتحدة وكرواتيا والسويد.
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