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https://arabic.sputniknews.com/20220805/لماذا-إسفنجة-المطبخ-تكون-بألوان-مختلفة-ماذا-يعني-كل-لون-1066022075.html
لماذا إسفنجة المطبخ تكون بألوان مختلفة... ماذا يعني كل لون
لماذا إسفنجة المطبخ تكون بألوان مختلفة... ماذا يعني كل لون
تبيع المتاجر عددًا كبيرًا من الإسفنج بألوان مختلفة. اللون هو المصنف الرئيسي. لماذا تكون في الغالب خضراء وحمراء وصفراء؟ مجرد صدفة؟ لا، يمكن أن يؤدي اختيار اللون... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:33+0000
2022-08-05T08:33+0000
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بدأت إسفنجة المطبخ تتلاشى في عصر غسالات الأطباق، لكن لا يزال لها مكان في حياتنا. غالبا عند اختيار إسفنجة المطبخ، فإننا نولي اهتمامًا ليس للون، ولكن للشكل والحجم. وهذا خطأنا الرئيسي. اتضح أن كل لون له معنى خاص به. لكن عليك الانتباه ليس إلى لون الإسفنجة نفسها، ولكن إلى الجانب الأكثر قسوة، حسب موقع "فيشكي نيت".اللون الأخضر - إسفنجة مصنوعة من ألياف خشنة. إنها مصممة لإزالة البقع الجافة أو الطعام المحروق. انتبه الآن: يمكن أن تخدش سطح التفلون بسهولة. كن حذرا.اللون الأحمر - إسفنجة متوسطة الصلابة. بمساعدتها، يمكنك إزالة البقع الصعبة، مع الحفاظ على سلامة الأسطح "الرقيقة".اللون الأصفر - يعد اللون الأصفر خيارًا طريا كثيرا وغير مناسب لغسل الأطباق. الغرض الرئيسي من هذه الإسفنج هو العناية بالزجاج.
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منوعات

لماذا إسفنجة المطبخ تكون بألوان مختلفة... ماذا يعني كل لون

08:33 GMT 05.08.2022
© Fotolia / Lisa870إسفنج لغسل الصحون
إسفنج لغسل الصحون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Fotolia / Lisa870
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تبيع المتاجر عددًا كبيرًا من الإسفنج بألوان مختلفة. اللون هو المصنف الرئيسي. لماذا تكون في الغالب خضراء وحمراء وصفراء؟ مجرد صدفة؟ لا، يمكن أن يؤدي اختيار اللون المناسب للإسفنج إلى تسهيل حياتك.
بدأت إسفنجة المطبخ تتلاشى في عصر غسالات الأطباق، لكن لا يزال لها مكان في حياتنا. غالبا عند اختيار إسفنجة المطبخ، فإننا نولي اهتمامًا ليس للون، ولكن للشكل والحجم. وهذا خطأنا الرئيسي. اتضح أن كل لون له معنى خاص به. لكن عليك الانتباه ليس إلى لون الإسفنجة نفسها، ولكن إلى الجانب الأكثر قسوة، حسب موقع "فيشكي نيت".
اللون الأخضر - إسفنجة مصنوعة من ألياف خشنة. إنها مصممة لإزالة البقع الجافة أو الطعام المحروق. انتبه الآن: يمكن أن تخدش سطح التفلون بسهولة. كن حذرا.
اللون الأحمر - إسفنجة متوسطة الصلابة. بمساعدتها، يمكنك إزالة البقع الصعبة، مع الحفاظ على سلامة الأسطح "الرقيقة".
اللون الأصفر - يعد اللون الأصفر خيارًا طريا كثيرا وغير مناسب لغسل الأطباق. الغرض الرئيسي من هذه الإسفنج هو العناية بالزجاج.
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