https://arabic.sputniknews.com/20220805/مسؤول-أمريكي-واشنطن-أجلت-تجربة-صاروخ-عابر-للقارات-خوفا-من-رد-غاضب-من-الصين-1066018342.html
مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين
مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين
كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أجلت تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات كان مخططا لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن رد غاضب من الصين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:53+0000
2022-08-05T06:53+0000
2022-08-05T06:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048443463_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_2b6ab3c4113f1d3fd9e4dc9bb07dd6cf.jpg
وحسب شبكة "CNN"، قال المسؤول الأمريكي إن "قرار وزير الدفاع لويد أوستن بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة".وأشار إلى أن سبب قرار التأجيل جاء بسبب "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان (الصين)".أتى ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.ففي مارس/ آذار الماضي، ألغى البنتاغون تجربة لصاروخ باليستي لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/المدمرة-الأمريكية-رونالد-ريغان-تبتعد-عن-تايوان-1066016549.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048443463_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_976dcce7ca0bae7fec5b6bc6b570a038.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين
تابعنا عبر
كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أجلت تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات كان مخططا لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن رد غاضب من الصين.
وحسب شبكة "CNN"، قال
المسؤول الأمريكي إن "قرار وزير الدفاع لويد أوستن بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة".
وأشار إلى أن سبب قرار التأجيل جاء بسبب "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان
(الصين)".
وأوضح أنه كان من المقرر إجراء تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" من مساء الأربعاء إلى الخميس، وقد تمت إعادة جدولتها ليتم إجراؤها في وقت لاحق يتم تحديده لاحقا.
أتى ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي
نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.
وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.
ففي مارس/ آذار الماضي، ألغى البنتاغون تجربة لصاروخ باليستي لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا.