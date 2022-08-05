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مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين
مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين
كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أجلت تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات كان مخططا لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن رد غاضب من الصين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:53+0000
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وحسب شبكة "CNN"، قال المسؤول الأمريكي إن "قرار وزير الدفاع لويد أوستن بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة".وأشار إلى أن سبب قرار التأجيل جاء بسبب "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان (الصين)".أتى ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.ففي مارس/ آذار الماضي، ألغى البنتاغون تجربة لصاروخ باليستي لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/المدمرة-الأمريكية-رونالد-ريغان-تبتعد-عن-تايوان-1066016549.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول أمريكي: واشنطن أجلت تجربة صاروخ عابر للقارات خوفا من رد غاضب من الصين

06:53 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / OSCAR SOSAصاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت
صاروخ أمريكي خارق أثناء الاختبارات في المحيط الهادئ ضمن برنامج الصواريخ التي تتجاوز سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / OSCAR SOSA
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كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أجلت تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات كان مخططا لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن رد غاضب من الصين.
وحسب شبكة "CNN"، قال المسؤول الأمريكي إن "قرار وزير الدفاع لويد أوستن بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة".
وأشار إلى أن سبب قرار التأجيل جاء بسبب "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان (الصين)".
وأوضح أنه كان من المقرر إجراء تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" من مساء الأربعاء إلى الخميس، وقد تمت إعادة جدولتها ليتم إجراؤها في وقت لاحق يتم تحديده لاحقا.
أتى ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.
حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" تبتعد عن تايوان
05:18 GMT
وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.
ففي مارس/ آذار الماضي، ألغى البنتاغون تجربة لصاروخ باليستي لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا.
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