https://arabic.sputniknews.com/20220805/مشهد-مروع-من-قصف-إسرائيل-برج-فلسطين-وسط-قطاع-غزة-فيديو-1066051884.html
مشهد مروع من قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة... فيديو
مشهد مروع من قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة... فيديو
نشرت قناة عبرية، مشهدا مروعا يظهر لحظة قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T20:14+0000
2022-08-05T20:14+0000
2022-08-05T20:18+0000
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066051550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0ac367db87fe262000d511e522be685.jpg
ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "كان" الرسمية رجلا يقوم بتنظيف أرضية إحدى الشقق في المبنى، قبل أن يتم تفجير المبنى فجأة بصاروخ إسرائيلي ليجد نفسه مباشرة تحت الأنقاض.وقالت القناة: "توثيق استهداف "برج فلسطين" بقطاع غزة ظهر اليوم".وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066051550_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_858ad89ee64f221b21ec4252f6fc9af3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة
مشهد مروع من قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة... فيديو
20:14 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 20:18 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
نشرت قناة عبرية، مشهدا مروعا يظهر لحظة قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "كان" الرسمية رجلا يقوم بتنظيف أرضية إحدى الشقق في المبنى، قبل أن يتم تفجير المبنى فجأة بصاروخ إسرائيلي ليجد نفسه مباشرة تحت الأنقاض.
وقالت القناة: "توثيق استهداف "برج فلسطين" بقطاع غزة ظهر اليوم".
وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
وعقب القصف، قال زياد النخالة
الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".