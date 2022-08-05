https://arabic.sputniknews.com/20220805/مصرع-13-شخصا-وإصابة-40-آخرين-جراء-حريق-في-مقاطعة-تشونبوري-التايلاندية-1066015536.html
مصرع 13 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء حريق في مقاطعة تشونبوري التايلاندية
مصرع 13 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء حريق في مقاطعة تشونبوري التايلاندية
ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 45 شخصا نتيجة لاندلاع حريق كثيف في حانة ماونتن بي بمقاطعة تشونبوري شرقي... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T01:56+0000
2022-08-05T01:56+0000
2022-08-05T01:56+0000
أخبار تايلاند
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موسكو - سبوتنيك. وفقا لتقارير إعلامية أخرى، لا يوجد مواطنون أجانب في قائمة الضحايا حتى الآن.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايلاند
مصرع 13 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء حريق في مقاطعة تشونبوري التايلاندية
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ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 45 شخصا نتيجة لاندلاع حريق كثيف في حانة ماونتن بي بمقاطعة تشونبوري شرقي تايلاندا.
موسكو - سبوتنيك
. وفقا لتقارير إعلامية أخرى، لا يوجد مواطنون أجانب في قائمة الضحايا حتى الآن.