https://arabic.sputniknews.com/20220805/مفتي-سلطنة-عمان-يعلق-على-دعاء-إمام-الحرم-المكي-على-اليهود-المحتلين-فيديو-1066021813.html
مفتي سلطنة عمان يعلق على دعاء إمام الحرم المكي على "اليهود المحتلين"... فيديو
مفتي سلطنة عمان يعلق على دعاء إمام الحرم المكي على "اليهود المحتلين"... فيديو
علق مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، على دعاء إمام الحرم المكي صالح بن حميد على "اليهود المحتلين" في خطبة الجمعة الماضية، بعد الجدل الذي أثاره في إسرائيل... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T08:31+0000
2022-08-05T08:31+0000
2022-08-05T08:31+0000
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إسرائيل
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وأعرب مفتي سلطنة عمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن تضامنه مع إمام الحرم المكي، قائلا: "لقد أثلج صدورنا".وأضاف أن "دعاء إمام الحرم المكي كان لنصرة الحق ودحر الباطل، ومهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين".وفي خطبة الجمعة الماضية بالحرم المكي، قال صالح بن حميد: "اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك".وأثار دعاء صالح بن حميد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات إسرائيلية ومطالب بمحاسبته مقابل تضامن وتأييد من السعوديين والمواطنين العرب.
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السعودية, إسرائيل
مفتي سلطنة عمان يعلق على دعاء إمام الحرم المكي على "اليهود المحتلين"... فيديو
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علق مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، على دعاء إمام الحرم المكي صالح بن حميد على "اليهود المحتلين" في خطبة الجمعة الماضية، بعد الجدل الذي أثاره في إسرائيل والعالم العربي.
وأعرب مفتي سلطنة عمان
عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن تضامنه مع إمام الحرم المكي، قائلا: "لقد أثلج صدورنا".
وأضاف أن "دعاء إمام الحرم المكي كان لنصرة الحق ودحر الباطل، ومهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين".
وفي خطبة الجمعة الماضية بالحرم المكي، قال صالح بن حميد: "اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك".
وأثار دعاء صالح بن حميد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات إسرائيلية ومطالب بمحاسبته مقابل تضامن وتأييد من السعوديين والمواطنين العرب.