https://arabic.sputniknews.com/20220805/مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1066024538.html
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
تختلف تقديرات حجم الترسانة النووية لكل دول من الدول النووية في العالم من عام إلى آخر، لكن وضع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين نوويتين يظل دون... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:09+0000
2022-08-05T09:09+0000
2022-08-05T09:09+0000
انفوجرافيك
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ورغم تراجع حجم الأسلحة النووية في العالم لهذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي، إلا أن إجمالي ما يملكه العالم من أسلحة نووية يتجاوز 12 ألف قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022 وتقرير جميعة العلماء الأمريكيين "فاس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
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تختلف تقديرات حجم الترسانة النووية لكل دول من الدول النووية في العالم من عام إلى آخر، لكن وضع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين نوويتين يظل دون تغيير، وتمتلك الدولتان أكثر من 10 آلاف قنبلة نووية وتحتلان المرتبة الأولى والثانية عالميا.
ورغم تراجع حجم الأسلحة النووية في العالم لهذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي، إلا أن إجمالي ما يملكه العالم من أسلحة نووية يتجاوز 12 ألف قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022 وتقرير جميعة العلماء الأمريكيين "فاس".