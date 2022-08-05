https://arabic.sputniknews.com/20220805/ممارسة-الرياضة-30-دقيقة-في-اليوم-لـ5-مرات-في-الأسبوع-تقلل-من-خطر-الإصابة-بمرض-السكر-1066052933.html
ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
أوصت جمعية أطباء القلب الأمريكية مرضى السكر بضرورة ممارسة الرياضة البدنية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:55+0000
2022-08-05T21:55+0000
2022-08-05T21:54+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102190/96/1021909671_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_85ae624a13d32eb03c12dc586197a5f8.jpg
وقالت الجميعة إنه يجب على مريض السكر أن يمارس الرياضة لـ30 دقيقة كل يوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة الشروق عن الجمعية.ويحدث عادة مرض السكر كردة فعل من الجسد على زيادة في الوزن أو كسل عام في حياة الشخص. وترى الجمعية أن ممارسة أى رياضة تزيد من سعة الرئة وتعمل على تثبيت السكر في الدم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102190/96/1021909671_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_62c899e3b0611a50bf554ad500bb51a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
تابعنا عبر
أوصت جمعية أطباء القلب الأمريكية مرضى السكر بضرورة ممارسة الرياضة البدنية.
وقالت الجميعة إنه يجب على مريض السكر أن يمارس الرياضة
لـ30 دقيقة كل يوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة
الشروق عن الجمعية.
ويحدث عادة مرض السكر كردة فعل من الجسد على زيادة في الوزن أو كسل عام في حياة الشخص.
وترى الجمعية أن ممارسة أى رياضة تزيد من سعة الرئة وتعمل على تثبيت السكر في الدم.