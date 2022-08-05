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https://arabic.sputniknews.com/20220805/ممارسة-الرياضة-30-دقيقة-في-اليوم-لـ5-مرات-في-الأسبوع-تقلل-من-خطر-الإصابة-بمرض-السكر-1066052933.html
ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر
أوصت جمعية أطباء القلب الأمريكية مرضى السكر بضرورة ممارسة الرياضة البدنية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:55+0000
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وقالت الجميعة إنه يجب على مريض السكر أن يمارس الرياضة لـ30 دقيقة كل يوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة الشروق عن الجمعية.ويحدث عادة مرض السكر كردة فعل من الجسد على زيادة في الوزن أو كسل عام في حياة الشخص. وترى الجمعية أن ممارسة أى رياضة تزيد من سعة الرئة وتعمل على تثبيت السكر في الدم.
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ممارسة الرياضة 30 دقيقة في اليوم لـ5 مرات في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

21:55 GMT 05.08.2022
© Photo / Pixabayمرض السكر والزهايمر
مرض السكر والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Photo / Pixabay
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أوصت جمعية أطباء القلب الأمريكية مرضى السكر بضرورة ممارسة الرياضة البدنية.
وقالت الجميعة إنه يجب على مريض السكر أن يمارس الرياضة لـ30 دقيقة كل يوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع، حسب ما نقلت صحيفة الشروق عن الجمعية.
ويحدث عادة مرض السكر كردة فعل من الجسد على زيادة في الوزن أو كسل عام في حياة الشخص.
وترى الجمعية أن ممارسة أى رياضة تزيد من سعة الرئة وتعمل على تثبيت السكر في الدم.
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