https://arabic.sputniknews.com/20220805/ميزانية-السعودية-تحقق-فائضا-بـ-78-مليار-ريال-في-الربع-الثاني-من-2022--1066019444.html
ميزانية السعودية تحقق فائضا بـ 78 مليار ريال في الربع الثاني من 2022
ميزانية السعودية تحقق فائضا بـ 78 مليار ريال في الربع الثاني من 2022
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني من العام الحالي 2022، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:23+0000
2022-08-05T07:23+0000
2022-08-05T07:23+0000
السعودية
اقتصاد
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وحسب تقرير الوزارة، بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، و19 مليار ريال، ضرائب أخرى.وفي الربع الثاني من 2022، حققت الميزانية السعودية إيرادات أخرى بلغت قيمتها 20.2 مليار ريال.وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022، ارتفاعاً بنسبة 43%، إلى 648.3 مليار ريال، مقابل 452.8 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني من 2022، نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%.وكشفت أرقام الميزانية السعودية عن حجم مصروفات النصف الأول من 2022، وبلغت قيمتها 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10%.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أرقام-مهمة-عن-الاقتصاد-السعودي-بعد-إقرار-الميزانية-الجديدة-1053890318.html
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السعودية, اقتصاد
ميزانية السعودية تحقق فائضا بـ 78 مليار ريال في الربع الثاني من 2022
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أعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني من العام الحالي 2022، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال.
وحسب تقرير
الوزارة، بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، و19 مليار ريال، ضرائب أخرى.
وفي الربع الثاني من 2022، حققت الميزانية السعودية إيرادات أخرى بلغت قيمتها 20.2 مليار ريال.
وتجاوزت قيمة فائض الميزانية السعودية 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول من 2022، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني.
وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022، ارتفاعاً بنسبة 43%، إلى 648.3 مليار ريال، مقابل 452.8 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.
13 ديسمبر 2021, 13:41 GMT
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني من 2022، نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%.
وكشفت أرقام الميزانية السعودية
عن حجم مصروفات النصف الأول من 2022، وبلغت قيمتها 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10%.