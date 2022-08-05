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https://arabic.sputniknews.com/20220805/هل-تحولت-أوكرانيا-إلى-سوق-سوداء-لبيع-الأسلحة-الغربية-لمن-يشاء--1066040030.html
هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء
هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما يقوم به حلف الناتو من تزويد واسع للجيش الأوكراني والنازيين الجدد بمختلف أنواع الأسلحة، دون الأخذ في الحسبان أن هذه الأسلحة... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:39+0000
2022-08-05T13:39+0000
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هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء
هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء
ورصد فريق "سبوتنيك" أثناء البحث في "الدارك ويب" أو شبكة الإنترنت المظلمة، موقعًا لبيع أسلحة الناتو بمختلف أصنافها وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية، حيث نشر القائمون على الموقع إعلانًا مكتوبًا باللغة الروسية بعنوان "الأسلحة الأوكرانية".يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويعتقد حوالة أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио

هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء

13:39 GMT 05.08.2022
هل تحولت أوكرانيا إلى سوق سوداء لبيع الأسلحة الغربية لمن يشاء
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما يقوم به حلف الناتو من تزويد واسع للجيش الأوكراني والنازيين الجدد بمختلف أنواع الأسلحة، دون الأخذ في الحسبان أن هذه الأسلحة يمكن أن ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، حيث يتم بيعها بأبخس الأثمان لجميع أنحاء العالم.
ورصد فريق "سبوتنيك" أثناء البحث في "الدارك ويب" أو شبكة الإنترنت المظلمة، موقعًا لبيع أسلحة الناتو بمختلف أصنافها وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية، حيث نشر القائمون على الموقع إعلانًا مكتوبًا باللغة الروسية بعنوان "الأسلحة الأوكرانية".
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"موضوع بيع الأسلحة الغربية عبر أوكرانيا، يظهر أن تجارة بيع الأسلحة في السوق السوداء مزدهرة جدا، وخاصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتزويد الغرب لها بكافة أنواع الأسلحة، وهذه التجارة موجودة في أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وليست بجديدة، وهي تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في العالم".
ويعتقد حوالة أن

"الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه العملية إيصال الأسلحة إلى خلاياها النائمة، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط، أو في أفريقيا، وفي منطقة البلقان تحديدا، أو في داخل العمق الأوروبي، من أجل تحقيق أهدافها السياسية، بالضغط على حكومات هذه البلدان، وإبقائها تحت السيطرة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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