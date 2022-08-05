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https://arabic.sputniknews.com/20220805/وزارة-الدفاع-التركية-تؤكد-خروج-ثلاث-سفن-محملة-بالحبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1066016915.html
وزارة الدفاع التركية تؤكد خروج ثلاث سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا
وزارة الدفاع التركية تؤكد خروج ثلاث سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا
أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الجمعة، مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي "نافيستار" و"روجين" و"بولارنت". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T05:42+0000
2022-08-05T05:42+0000
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سيتم فحص جميع السفن، وفقا لممثلي مركز التنسيق المشترك.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية تؤكد خروج ثلاث سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

05:42 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الجمعة، مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي "نافيستار" و"روجين" و"بولارنت".
سيتم فحص جميع السفن، وفقا لممثلي مركز التنسيق المشترك.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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