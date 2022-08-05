https://arabic.sputniknews.com/20220805/وزارة-الصحة-البحرينية-تفتح-باب-التسجيل-المسبق-للتطعيم-ضد-جدري-القرود--1066021083.html
وزارة الصحة البحرينية تفتح باب التسجيل المسبق للتطعيم ضد جدري القرود
وزارة الصحة البحرينية تفتح باب التسجيل المسبق للتطعيم ضد جدري القرود
أعلنت وزارة الصحة البحرينية فتح باب التسجيل المُسبق للتطعيم الاختياري ضد فيروس جدري القرود لجميع المواطنين والمقيمين. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:52+0000
2022-08-05T07:52+0000
2022-08-05T07:52+0000
البحرين
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg
ووفقا لبيان نشرته وكالة أنباء البحرين، أكدت الوزارة أنها فتحت باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، لافتة إلى أنها خصصت خطا ساخنا يمكن من خلاله التسجيل كذلك.وأوضح بيان وزارة الصحة البحرينية أن الكميات الموجودة من اللقاح المضاد لجدري القرود محدودة، وسيتم تخصيصها لذوي الأولوية، وهم "العاملون الصحيون الذين يتعرضون للمصابين أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوي الخطورة العالية".وقال البيان: "هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها مملكة البحرين بناءً على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوّهة بأن الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون في أخذ التطعيم المضاد اختياريًا من المواطنين والمقيمين بشكل مجاني".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/منظمة-الصحة-العالمية-التطعيم-الجماعي-ضد-جدري-القردة-غير-مطلوب-حاليا-1064529536.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_8369dd2d9a91925a5325ba4f558b6498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, جدري القردة
وزارة الصحة البحرينية تفتح باب التسجيل المسبق للتطعيم ضد جدري القرود
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة البحرينية فتح باب التسجيل المُسبق للتطعيم الاختياري ضد فيروس جدري القرود لجميع المواطنين والمقيمين.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة أنباء البحرين، أكدت الوزارة أنها فتحت باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، لافتة إلى أنها خصصت خطا ساخنا يمكن من خلاله التسجيل كذلك.
وأوضح بيان وزارة الصحة البحرينية أن الكميات الموجودة من اللقاح المضاد لجدري القرود
محدودة، وسيتم تخصيصها لذوي الأولوية، وهم "العاملون الصحيون الذين يتعرضون للمصابين أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوي الخطورة العالية".
ولفت إلى وجود استعدادات تتم على الأرض "لتأمين سلاسل إمداد التطعيمات في ظلّ الطلب العالمي عليها".
وقال البيان: "هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها مملكة البحرين بناءً على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية
، منوّهة بأن الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون في أخذ التطعيم المضاد اختياريًا من المواطنين والمقيمين بشكل مجاني".