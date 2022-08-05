https://arabic.sputniknews.com/20220805/-نائب-رئيس-الوزراء--الروسي-تركيا-توافق-على-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1066047654.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: تركيا توافق على دفع ثمن الغاز بالروبل
نائب رئيس الوزراء الروسي: تركيا توافق على دفع ثمن الغاز بالروبل
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، اليوم الجمعة، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات بين رئيسي البلدين في سوتشي، تدفع تركيا بموجبه ثمن... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T17:23+0000
2022-08-05T17:23+0000
2022-08-05T17:30+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال نوفاك "اتفق الرؤساء على أن نبدأ إمدادات الغاز الجزئية وسيتم الدفع بالروبل".ونوه نوفاك إلى أن "روسيا في الوقت الحاضر تزود تركيا سنويا بنحو 26 مليار متر مكعب من الغاز".وأضاف نوفاك أن "بوتين وأردوغان ناقشا قضايا التعاون في القطاع المصرفي والمالي".كما أشار نوفاك إلى أن هذا هو سبب "بحث الرؤساء حول الكتلة المالية المصرفية التي تم التوصل إلى اتفاقيات كبيرة بشأنها".وقال نوفاك: "اليوم، أنجزنا بشكل أساسي المهمة التي حددها الرؤساء للوصول إلى حجم مبيعات تجاري قدره 100 مليار دولار وتبسيط تلك الإجراءات التي تسمح لأعمالنا بالتواصل مع بعضها البعض".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بورصة-طهران-تبدأ-بتداول-ثنائية-الريال-والروبل-1065273973.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
نائب رئيس الوزراء الروسي: تركيا توافق على دفع ثمن الغاز بالروبل
17:23 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 17:30 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، اليوم الجمعة، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات بين رئيسي البلدين في سوتشي، تدفع تركيا بموجبه ثمن الغاز الروسي بالروبل .
وقال نوفاك "اتفق الرؤساء على أن نبدأ إمدادات الغاز الجزئية وسيتم الدفع بالروبل".
ونوه نوفاك إلى أن "روسيا في الوقت الحاضر تزود تركيا سنويا بنحو 26 مليار متر مكعب من الغاز".
وأكد نوفاك: "نحن نتحول تدريجياً إلى الدفع بالعملة الوطنية، وسيتم بالفعل دفع جزء من عمليات التسليم بالروبل الروسي، إنها حقًا مرحلة تفتح فرصًا جديدة، بما في ذلك تطوير علاقاتنا النقدية والمالية".
وأضاف نوفاك أن "بوتين وأردوغان ناقشا قضايا التعاون في القطاع المصرفي والمالي".
وقال نوفاك: "شركاتنا التجارية ومواطنونا يجب أن يكونوا قادرين على الدفع خلال الرحلات السياحية وعمليات التجارة بالعملات الوطنية".
كما أشار نوفاك إلى أن هذا هو سبب "بحث الرؤساء
حول الكتلة المالية المصرفية التي تم التوصل إلى اتفاقيات كبيرة بشأنها".
وقال نوفاك: "اليوم، أنجزنا بشكل أساسي المهمة التي حددها الرؤساء للوصول إلى حجم مبيعات تجاري قدره 100 مليار دولار وتبسيط تلك الإجراءات التي تسمح لأعمالنا بالتواصل مع بعضها البعض".