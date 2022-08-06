https://arabic.sputniknews.com/20220806/آلاف-يتظاهرون-في-عاصمة-أفريقيا-الوسطى-وبعض-المدن-دعما-للاستفتاء-على-تعديل-الدستور-1066077617.html

آلاف يتظاهرون في عاصمة أفريقيا الوسطى وبعض المدن دعما للاستفتاء على تعديل الدستور

آلاف يتظاهرون في عاصمة أفريقيا الوسطى وبعض المدن دعما للاستفتاء على تعديل الدستور

تظاهر الآلاف من المواطنين في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانغي، وبعض المدن، من أجل دعم الدعوات لتعديل دستور البلاد. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T15:29+0000

2022-08-06T15:29+0000

2022-08-06T15:29+0000

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بانغي- سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" في أفريقيا الوسطى إن مظاهرة جمعت الآلاف من المواطنين في العاصمة بانغي، اليوم السبت، من أجل دعم تعديل الدستور المعمول به في البلاد منذ آذار/مارس 2016.وأوضح المراسل أن مسيرات مماثلة تم تنظيمها في العديد من المدن، إذ حمل المتظاهرون لوحات مكتوب عليها "نعم من أجل الاستفتاء"، في إشارة إلى استفتاء على دستور جديد.وفي السياق نفس، تلقى رئيس الوزراء، فيليكس مولوا، نسخة أولية من مشروع الدستور، موضحا أنه يؤمن حاليا بأن إرادة الشعب ترغب في دستور جديد.ورغم هذا الدعم، فإن اقتراح تعديل الدستور يثير جدلا واسعا في البلاد، خاصة أنه من المرجح أن يفتح الباب أمام الرئيس الحالي، فوستين أرشانغ تواديرا، لإمكانية الترشح لفترة رئاسية ثالثة، في حين ترى الحكومة أن الدستور الحالي لا يتفق مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، بحسب وسائل إعلام.وفي 20 تموز/يوليو الماضي، أقرت الحكومة مشروع إدخال "إصلاحات" على الدستور الحالي.يذكر أن أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعدت في أوائل كانون الأول/ديسمبر عام 2013، عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية السابقة والمتمردين المسيحيين المعارضين لها. ووفقًا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة في نهاية يوليو عام 2018، أُجبر ما يصل إلى مليون شخص خلال هذا النزاع على مغادرة منازلهم، وقتل نحو 6 آلاف شخص.

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