https://arabic.sputniknews.com/20220806/أبو-الغيط-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتدخل-1066083005.html

أبو الغيط يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة ويدعو المجتمع الدولي للتدخل

أبو الغيط يدين الهجوم الإسرائيلي على غزة ويدعو المجتمع الدولي للتدخل

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية السكان المدنيين في القطاع، ومحذرا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:26+0000

2022-08-06T17:26+0000

2022-08-06T17:27+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

جامعة الدول العربية

العالم العربي

أخبار العالم العربي

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القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم السبت "أعرب أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد".وأضاف البيان أن أبو الغيط:وتابع البيان أن "العملية الإسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة"، لافتا إلى "الهشاشة الكبيرة التي يُعاني منها القطاع الصحي في غزة، وهو ما قد يُفاقِم آثار العدوان العسكري، مُطالبا ًالمجتمع الدولي بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء هذا العدوان".وأعلنت إسرائيل أمس الجمعة بدء هجوم على قطاع غزة، واستهدف الجيش الإسرائيلي، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وتتوسط القاهرة لمحاولة خفض التصعيد بين الجانبين، وتستضيف وفدا من حركة حماس منذ يوم الأربعاء الماضي لمحاولات التهدئة.وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 15 قتيلًا و125 مصابًا وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، على خلفية تصاعد الاشتباكات والقصف بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-قصف-تل-أبيب-وأسدود-وعسقلان-وسديروت-ردا-على-قصف-غزة-1066081142.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي