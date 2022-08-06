https://arabic.sputniknews.com/20220806/ألمانيا-تحث-مواطنيها-على-خفض-استهلاك-الطاقة-بنسبة-20-1066056700.html

ألمانيا تحث مواطنيها على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

ألمانيا تحث مواطنيها على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

صرح ممثلو وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية أنه يجب أن تدعم الأسر جهود الحكومة لتوفير الطاقة قبل الشتاء. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T06:56+0000

2022-08-06T06:56+0000

2022-08-06T06:56+0000

أخبار ألمانيا

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وأوضح الرئيس المنظم، كلاوس مولر: "لا أريد التكهن بأي شيء لأننا ما زلنا في مرحلة المناقشة. لكنني أريد أن أكون واضحًا: من أجل إنقاذ الوظائف، أعتبر تدابير التقشف للأسر الخاصة شرعية، إذا لم يكن الأمر يتعلق بالاحتياجات الأساسية"، حسب صحيفة "إزفيستيا".وشدد على أن القيود المفروضة على المواطنين العاديين هي الملاذ الأخير، لكن هذه الخطوة قد تصبح ضرورية إذا واجهت ألمانيا نقصًا في الوقود. خلاف ذلك، لن تكون الحكومة قادرة على توفير الاحتياجات العامة خلال موسم التدفئة.وحث مولر المواطنين على أن يكونوا بعيدي النظر وأن يوفروا الكهرباء كلما أمكن ذلك لتجنب الانهيار في الشتاء. وفقًا لحسابات هيئة الخدمات المالية، لتحقيق نتيجة ناجحة، سيكون من الضروري تقليل إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل.في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن أن مستوى ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا يتجاوز 70%. وأشارت وكالة الشبكة الفيدرالية إلى أن الوضع مع احتياطيات الغاز في البلاد لا يزال متوترًا، ولا يمكن استبعاد المزيد من التدهور. بالإضافة إلى ذلك، لا يرى المنظم إمكانية ملء مرافق التخزين بنسبة تصل إلى 95% دون إدخال تدابير إضافية.

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أخبار ألمانيا