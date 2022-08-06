https://arabic.sputniknews.com/20220806/ألمانيا-على-موعد-مع-صعوبات-مالية-غير-قابلة-للحل-1066055326.html

ألمانيا على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل

ألمانيا على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل

أشار تقرير إعلامي ألماني إلى أن سكان البلاد على موعد مع صعوبات مالية غير قابلة للحل، مضيفا أن شركة RheinEnergie رفعت أسعار الغاز بنسبة 100 في المئة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T06:03+0000

2022-08-06T06:03+0000

2022-08-06T06:03+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

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وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "كومباكت"، فإن الشركة تريد زيادة أسعار الغاز بأكثر من 100%. وحتى الآن يتم توفير الغاز بسعر 7.87 سنت للكيلوواط / ساعة. وتعتزم الشركة الآن زيادة هذا المبلغ إلى 18.3 سنتا، أي للضعف.وتمت الإشارة، في وقت سابق، إلى أنه، كدعم لمستوردي الغاز، سيبدأ مستهلكو الغاز في جميع أنحاء ألمانيا من أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام حتى عام 2024، "فرض رسوم إضافية، والتي يمكن أن تصل إلى عدد مكون من ثلاثة أرقام من التكاليف الإضافية لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد"، وتهدف الآلية إلى ضمان استمرار الشركات الموردة للغاز في عملها دون خوف من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الشراء.وتواجه ألمانيا كغيرها من الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. وفقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني، الذي يعتبر الأقوى في الاتحاد الأوروبي.

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اقتصاد, أخبار ألمانيا